康宏爭奪戰｜郭曉群尋法庭確認投票權　馬時亨：相信法治

▲ 郭䁱群禁康宏剝奪股東權益聆訊。 馬時亨。 陳靜儀攝

康宏環球 （01019） 董事會爭奪戰，康宏兩大主要股東之一佳兆業 （01638） 「太子爺」郭曉群要求召開特別股東會，尋求董事會大換班，委任港鐵前主席馬時亨等人入局，康宏將在11月26日舉行EGM。郭曉群一方於2017年EGM被康宏主席陳志宏質疑股份來源可疑而取消其投票資格，郭曉群為免重蹈覆轍，要求法庭頒發聲明承認其持有股份，並禁止公司再妨礙他行使其股東權益包括其投票權，高院今日審議。

馬時亨應佳兆業出山 【下一頁】

郭曉群、康宏兩方律師今早陳詞後，法官高浩文將在明日宣判。馬時亨於今日裁決後解釋，郭曉群於2017年EGM無法投票，希望在26日新EGM行使投票權，待法庭裁決。他表示，相信法治，而郭曉群從公開市場購買康宏股票，其權益應受保障。

馬時亨又指，康宏現有董事會於公司停牌後3年都無法發表財報、召開股東會，形容「在香港未見過這麼具規模的公司出現如此情況」。馬時亨重申，希望加入董事會提升公司管治，不評論若法庭判決容許郭曉群投票是否有信心成功入局，認為要由康宏小股東決定。

郭曉群一方尋求罷免被外界視為由另一主要股東富邦掌控的董事會所有成員，擬委任郭曉群、馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業前副主席譚禮寧等加入董事會。

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記者：麥德銘