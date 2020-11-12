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【歐洲第二波疫情】法國平均死亡上升 疫情歐洲最嚴峻

環球社會熱點 14:44 2020/11/12

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歐洲第二波疫情持續，法國累計的新冠肺炎病例突破186萬宗，超越俄羅斯，成為歐洲地區疫情最嚴重的國家。雖然法國的單日確診已由高峰的8萬多宗，大幅回落至3萬多宗的水平，但平均死亡人數上升，重回4月底全國封城的水平。

法國新增近3.6萬宗確診病例，累計超過186萬人染疫，為全球第四嚴重的國家。法國已進入封鎖階段近兩周，但周三（11日）新增確診仍比前一日的2萬多宗大增。

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整個歐洲已有逾30萬人病逝，歐洲人口僅佔全球10%，但死亡人數是全球總數120萬人的近4分1。設備齊全的醫院承受巨大壓力，巴黎衛生當局表示，上周深切治療部的使用率達92%。

法國的7日平均死亡人數為552人，連續3天超過500人，為4月底以來最高。惟入院人數和轉送深切治療部的患者減少，死亡病例有望下跌。周三只有441人需住院，較上周逾1000人大幅回落；轉送深切治療部的患者減少至50多人，為10月中以來最少。

另外，部分歐洲國家的疫情未現明顯好轉。意大利累計確診突破100百萬大關，超越墨西哥，成為全球10大受災最嚴重的國家之一；英國則在長達8個月的大流行中，錄得超過5萬人死亡。

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責任編輯：鄧燕君

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