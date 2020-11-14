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【細味醺徒@iM網欄】秋刀魚季節，怎樣配搭清酒最好？

名人薈萃 12:02 2020/11/14

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這篇文章可能來得少許遲，但文章刊出之際，想必仍有秋刀魚可吃。秋刀魚可不是什麼貴價魚，有人甚至稱之為貓魚，也就是比較便宜的魚，餵貓都是用這類魚的意思。如果到超市買一尾非冰鮮的，大概五十到六十元左右，如果是冰鮮的就更便宜了。這種魚雖然便宜，但別少看它，每年都有不少食客專程為了品嚐它，在秋刀魚季節時，如果沒有預訂，八點後才到壽司店，通常早已售完。秋刀魚刺身，既有魚的油香味，也有濃濃的「魚血」味，頂峰期間，魚肉的油香與濃郁的魚味交錯，味道一吃難忘。在高級料理店，一尾大概要賣二百到三百元左右。

秋刀魚與清酒的微妙配搭
每年中秋節前兩至三個星期，到中秋節後大概一個月的時間內，就是吃秋刀魚味道最好之時。一般中秋節後一至兩個星期的秋刀魚，是頂峰期，過後油份會漸減少，過季後大概個多月，便漸漸沒地方可以吃到/買到。 此文之意不在清酒，秋刀魚是主角，清酒是配角，缺一不可。不過，清酒一定要用心配搭，配錯了會影響主角的表演。

秋刀魚品味的三個階段
我會將它的嘗味期分為三個階段，第一個階段，時間大概是中秋節前大概三星期，秋刀魚的血味較重，而油香只是淡淡的，要配日本酒的話，這個時候挑一些辛口的爽酒，會較合適，日本酒度3以上（較辛口）的純米吟釀或吟釀，已很不錯，就好像這枝「森嶋」的辛口酒（見圖一），口味獨特，在酒評網有很高評分，既辛、且爽。

圖1

到中秋節及中秋節後約兩星期的時段，是秋刀魚嚐味佳期，油份慢慢蓋過魚肉味，既有魚味，亦有如油甘魚般的油香味道。
原來當秋刀魚的嘴有黃色（見圖二），就是一尾好魚，這是我相熟的日本菜老師傅教導的秘訣，他就是常常預留一尾黃嘴的給我。此時期，可試配大吟釀，如屬生酒更佳。因為魚的油份較重，味道相對此前會淡一些。如配以口感較豐富而華麗的大吟釀，兩者的味道皆有昇華，是我每年最期待的時間。我愛吃秋刀魚的程度，是會預訂兩條秋刀魚，一尾刺身上，一尾則弄成燒魚在較後時間上。此時期的燒魚（見圖三），吃時塗上混了醬油的蘿蔔蓉，魚肉滲出油份，而肝臟位置則十分甘香，佐酒確是一流。

圖2

圖3

菊姬山廢或熟成酒完美總結
第三個階段配搭的酒也有不同，大家不妨先猜猜秋刀魚的味道是油份多了，還是會減少了呢？

答案是減少了，而魚的肉會更濃重，為什麼呢？師傅說在某個時間，秋刀魚在入秋時會吃較多，所以油份較重，但天氣再凍一些，它們會減少活動，體來的油份會被消耗，所以會變瘦，魚肉亦會慢慢失去油香，是否事實，可能要再找專家印證，但聽起來合理。當魚的肉味更濃，便最好找一些較濃重風味的日本酒配搭。數周前，我便用熟成酒配搭，上期提及風味獨特的菊姬，酒藏本來的風味比較複雜濃口，當天再選擇它的山廢熟成酒「鶴乃里」（見圖四），味道是濃重旨口，山廢風味，一絕也！

圖4

為秋刀魚配搭清酒，是年度好玩的活動，因為在整個秋刀魚季節中，要因應魚的油份比例，不斷改變清酒的選擇。在吃完當日的秋刀魚後，已盤算下周的選酒。看完此文後，遇上餐廳還有秋刀魚供應，不妨配一枝熟成酒或山廢酒，效果應該會很不錯。

作者_醺徒簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒

欄名 : 細味醺徒

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