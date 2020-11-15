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【無與輪比@iM網欄】吸引新車主？電動車的未來

名人薈萃 06:31 2020/11/15

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筆者在早前文章曾提及不同動力來源的汽車，當中包括電動車。由於電力沒有直接徵稅，因此電動車出行費用遠比電油車便宜，加上摩打的出力特性與引擎有別，一發動已是峰值扭力，而個別品牌形象似Gadget多於汽車，電動車由是吸引了很多本來不打算養車的朋友加入車主行列，大概如此，電車的意外率亦不低，這在保費已可明顯反映。

電動車是新能源汽車其中一個主流模式，過往由於續航力的問題，一直未能大行其道；但隨著近年鋰電池的技術成熟，各國政策亦都鼓勵新能源，愈來愈多車廠涉足電動車。

我們經常接觸的電動車多利用鋰電池儲電及推動，鋰（Lithium）指的是在電池內傳遞能量的鋰離子，這些鋰子在正負極之間游走，當「游」往正極就是放電，反之就是充電，一般正極由鈷酸鋰（LCO）、磷酸鐵鋰（LFP）等製造，負極則多為石墨。不同化合物有不同特性，對製造商而言，就是要平衡成本、儲電量以及使用穩定性，所以我們近年不時會聽到石墨稀、矽等，其實都不外乎在正負極下工夫；相對其他能源，鋰電池的能量密度其實甚低，一般只有150-300Wh/kg，即使強如Tesla，亦只能僅僅突破300 Wh/Kg，而汽油的能量密度卻達2000Wh/kg。從能源消耗的角度看，如果鋰電池的電不是來自可再生能源（例如風能或太陽能），電動車其實不比石化燃料車環保——可以說，政府目前鼓勵電動車的稅務政策，其實站不住腳。

日本近年積極研發的氫燃電池（Fuel-cell），卻是另一個故事。事實上，南韓及中國的廠商，亦都正朝此方向發展，早前長城汽車（02333.HK）便表示正努力爭取明年推出氫燃電池汽車。

通用汽車早於上世紀60年代便已研製了首架氫燃汽車，有別於鋰電池，氫燃電池毋須充電，而是充氫氣，其能量密度是鋰電的百倍之數。它是利用氫及氧的化學作用產生電流，最後排出的是H2O，亦即是水。氫燃汽車之所以未能普及，乃由於在產生電流的過程中，氫需要經過白金電解膜，加上氫極為活躍，儲存的安全要求極高，令其成本高企。豐田的未來（Mirai）及本田Clarity售價都近6萬美元，而充氫站更是另一問題，因此氫能的發展上，政府的支持似乎是必要的。

根據日本經濟產業省的氫能路線圖，日本政府希望把燃料電池車與油電混合車的差價從現時約300萬日圓（約21.5萬港元），在2025年降至僅70萬日圓；而南韓預期，氫能和燃料電池車可在2040年帶來43萬億韓圜（約2,900億港元）經濟價值，以及42萬個就業職位。兩國對氫能的前景都極為重視；反觀香港政府，對不同產業的推動一向為人詬病，在環保及科技政策上，莫講落後於日韓等國，內地亦已設下2025年，新能源汽車銷量將達總汽車銷量20%目標，港府現時似乎已到了正視新能源汽車發展、而非只限於提供「一換一」稅務優惠的時候了。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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