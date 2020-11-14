【靈感特薄時@iM網欄】理性分析+感性演繹？ 創意這回事，愈分析愈無。

「理性分析，感性演繹」，老掉牙的八字真言，往往被用來詮釋廣告的創作竅門，小弟亦三番四次偷借上述一句，向行外朋友、新人等作涵蓋總括，略述廣告日常。八字一出，眾人大多投射出「當頭棒喝」般的頓悟眼神，彷彿將外行人難以理解的所謂廣告創作，一言蔽之，大智若愚，而自己亦猶如點化完眾生般，光環加身，心裡沾沾伴隨暗暗竊笑：廣告人的騙人手法，真的層出不窮！

以八字騙人，絕非神棍專利！不得不承認，無論是「理性分析，感性演繹」抑或「理性得益，感性認同」，很多時只是我們做完創意後，將一切Concept 合理化Post-rationalise的方法， 是販賣idea給客戶後，給外間籠統又帶點膚淺的說法。

▲ 理性分析，加上感性演繹，未必就是廣告創作的唯一竅門！

實情是，這不過是創作過程中「垂直思考Vertical Thinking」的技倆，好讓一切推廣策略，有理性邏輯的依據，令事出有因，出師有名，讓客戶和受眾更易接受和理解，然後以創意方法，從眼耳鼻舌網上線下海陸空等各種途徑，讓訊息走入心坎流連腦海。單純的「垂直思考」，從理性分析和現實真象出發，往往局限了想像空間，廣告大師Bill Bernbach說過：「創意如愛情，愈分析愈無」，好的創意少不免要一點大膽、一絲反叛，一股傻勁和一堆固執，循規蹈矩過份跟隨數據或市場調查分析，結果是做得到生意，做不到創意，賣得到市場需要的，賣不到人們想要的，走到大路搏到大霧，但殺不出新血路，世界繼續運轉，但沒有向前！

幸好，「垂直思考Vertical Thinking」畢竟只是創作的一種套路，廣告創作人大都不會拘泥於一招半式，反而更傾向糅合各種思路，激發無比創意，就如「側向思考Lateral Thinking」，橫向地爆發滿天靈感煙花，裝拆又重組，以我的舒適圈去碰撞你的同溫層，務求產出一些似非而是，新鮮而不陌生的Ideas；又或「逆向思考Disruptive Thinking」，以別種感受、別樣看法，反理性反常態挑戰見慣見熟的生活模式以至宇宙定律。

▲ 側向思考Lateral Thinking，啟發創作人以另一角度觀察及重塑事物，一如世界新興的直立式耕種，似非而是地為傳統水平式耕作帶來新視野。

▲ 火箭可以垂直升空，為何不能垂直降落？SpaceX挑戰傳統、物理及科技的逆向思考，顛覆全世界思維！

以上很學術吧？若嫌太Heavy太辛苦，不妨試試「毋須思考 Need-No-Thinking」，以Common Sense 或條件反射做創意，反正世界不一定每事每物都有含義，亦非每字每句每分每秒都需要充滿啟發，正如此篇文章，對你未必有用但竟得到你花時間閱讀欣賞，幸好你還未分析探求內容中的養分，否則你會發現「此文如創意，愈分析愈無」。

▲ 坊間有不少激發創意的教本，但無論用哪種方式創作，打動到人就是好的創作。

「垂直思考Vertical Thinking」、「側向思考Lateral Thinking」 、「逆向思考Disruptive Thinking 」及「毋須思考 Need-No-Thinking」等多門功夫，不求精，只求一理通百理明，將太極加劍道加泰拳加MMA，花拳繡腿硬橋硬馬長短互補，融會貫通無招勝有招，彈出彈入估你唔到任用無拘，創作如打拳，打到人至算，打動到人心，就是上算！

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！