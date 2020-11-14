【清酒新世界@iM網欄】釀製．十 「袋吊」

上一篇我探討了清酒的傳統壓榨方法，以及簡述了機器壓榨，今篇會延續上次未完的話題，然後介紹「袋吊」的壓榨方法，並會分享一枝清酒，希望大家會喜歡！

基本上現時的通用機器壓榨大致上有兩款，第一款就是以清酒的傳統壓榨法結合機器而成，機器是由上而下去壓榨清酒，有些酒藏會用鋼箱取代傳統的長方形木箱，但當然無論是鋼箱或木箱也是這麼受人歡迎的；第二款機器壓榨則能在各大酒藏發現它的蹤跡，這就是自動壓榨機。自動壓榨機是一款以手風琴的模樣作為啟發的機器，跟傳統的相比下大有不同，機器裏擁有數十個一層又一層的橡膠袋，看上起有點像蜂巢。自動壓榨機會先把醪抽起並收納到能夠伸縮自如的橡膠袋中，然後就好像手風琴一樣擠壓橡膠袋讓清酒流出。自動壓榨機的好處有很多，重點是比較方便，也能充分地壓榨出所有清酒，自然地酒粕被擠壓得非常乾淨，擠壓後的酒粕會變得較為結實有如木板一樣。雖然清酒被完全擠出，但酒粕還含有大約8%的酒精，是公認的營養食品，很多人會購買來做肥料，也有人會用來製造護膚品。

另外一種壓榨的方法有很多不同的名稱，有人稱為袋吊Fukuro-tsuri，日語為「袋吊リ」，也有人稱為雫酒Shizuku-zake或斗瓶囲Tobinkakoi。首先講一講袋吊壓榨是什麼，這就是把裝滿醪的棉布袋掛在木桶裏，然後在沒有使用任何壓力去壓榨的情況下，讓清酒自然地一滴一滴地滴進木桶，這個做法通常需要的人力物力非常之高，利潤也很低，所需的時間也非常之多，正所謂「時間就是金錢」，好的東西當然要等！因此以袋吊方法製造出來的清酒都會比其他壓榨方法的價格為高！袋吊壓榨出來的清酒與機器不同的是通常味道比較優雅，口感亦都比較順滑豐富。而雫酒的「雫」一字就是滴下來的意思，唯一只有斗瓶囲稍為有一點點不一樣的，斗瓶囲就是用來收集從袋吊流出來的雫酒的容器，一般這個方法稱為古法遠心分離，驚不驚喜？原來以前已經有這種技術了！

接着我要介紹來自九州佐賀的富久千代酒造的「鍋島雫取純米大吟醸」，是純米大吟釀系列中最頂級的清酒之一，此外這酒是使用無壓力的狀態收集酒液，即是把醪裝入酒袋一滴一滴採取的雫取Shizuku Tori，雖然非常耗時及產量極少，但品質得到保證，淺嚐後帶些許完熟蜜瓜的味道，接著而來是淡雅的花香，酒體細滑圓潤，有興趣的歡迎親臨Sake Moment查詢或購買。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！