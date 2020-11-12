高加索有望停火 民眾要求亞美尼亞總理下台

▲ 亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）公布停火協議後，國內爆發示威抗議，要求總理下台。

高加索地區的亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，下稱納卡地區）戰事持續6周後，兩國與俄羅斯周一（9日）終簽定協議，於周二清晨起結束軍事衝突。亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）公布協議後，國內爆發示威抗議，更下最後通牒，要求總理在午夜12時前下台。

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）周二清晨在facebook宣布簽署協議的消息，表示基於深入分析戰鬥形勢後作停戰決定（deep analysis of the military situation），承認這對他和國民都「極為痛苦」（painful）。他說：「這雖不是勝利，但除非你們自認被擊倒，否則這不算戰敗。」

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消息公布後，亞美尼亞人聞訊湧到首都埃里溫的主要廣場抗議，怒斥帕什尼揚「叛國賊」（Nikol is a traitor），要求他落台。有示威者闖入總理官邸、政府大樓和國會搗亂，揚言要找出帕什尼揚。當地傳媒報道，亞美尼亞國會議長被示威者扯出車外，打至重傷送院。敦促總理在當地午夜前辭職。在反對黨的壓力下，亞美尼亞議會可能就帕什尼揚的政治未來舉行緊急會議。

自9月底起，阿塞拜疆與亞美尼亞、納卡地區親亞美尼亞政府的分離分子爆發戰爭，造成逾1300人死亡。其間雙方3次撕毁經俄羅斯斡旋定下的停火協議。至周一（9日）再次在與俄羅斯簽訂協議，土耳其總統周三（11日）表示，將參與監督兩國遵守協議。

簽訂協議後，阿塞拜疆一片歡騰，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在電視講話稱亞美尼亞總理帕什尼揚簽訂協議是別無選擇，與投降沒有分別。

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根據兩國在在俄羅斯簽訂的協議，亞美尼亞要在11月20日和12月1日分批撤兵，阿塞拜疆則可保持納卡地區的領土。國際社會公認納卡地區是阿塞拜疆領土，但該區自1994年以來一直為亞美尼亞人控制。

分析認為今次協議的成事機會較大，因為亞美尼亞同意阿塞拜疆控制納卡地區第二大城鎮舒希（Shushi，阿塞拜疆稱舒沙，Shusha）。該市可俯瞰納卡首府斯捷潘納克特（Stepanakert），有大道可直搗亞美尼亞，是戰略要塞。阿塞拜疆周日攻下該市，取得今次衝突的一大勝仗，繼而佔領納卡地區數十個定居點。亞美尼亞總理帕什尼揚表示，局勢有完全崩潰的危險，有成千上萬的亞美尼亞士兵被圍困，繼而忍痛簽訂協議。

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責任編輯：葉芷樺