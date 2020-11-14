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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】入屋親民 不只是珠寶的Tiffany

名人薈萃 12:23 2020/11/14

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許多人都知道Tiffany 是著名珠寶品牌，我這回要提的 Louis Comfort Tiffany(簡稱LCT) , 的確是Tiffany 珠寶的第二代，但他的追求卻並不止於珠寶，特別喜愛設計及應用藝術，也是「新藝術運動」時期美國藝術家的代表人物。當然，他對馬賽克建樹良多。

好多年前出差美國，順道參觀了大都會博物館，那兒除了出乎我意料超多梵高的畫作，印象最深的，就是逛累了來到一個露天中庭小花園，四壁就是LCT 的馬賽克壁畫。近處花朵在群山襯托之下顯得更加立體漸變，LCT的作品給我的感覺並非複製大自然，而是對大自然的崇敬與頌詠。

紐約大都會博物館的玉蘭花與水仙花馬賽克壁畫

Louis Comfort Tiffany 是 Tiffany 珠寶創辦人 Charles Lewis Tiffany 的兒子。他初時立志作一名畫家，二十多歲時愛上了玻璃藝術，從此在材料研發上不斷突破及設計創作上建立獨特風格。現在一提起Tiffany 玻璃，好多人都能想起那七彩通透的炫幻色調。
他研製的乳光玻璃，染色玻璃及專利的 Favrile玻璃（一塊玻璃中糅合數種幻彩），以千變萬化的色彩及質感，把教堂玻璃，檯燈，窗花及家飾營造得目炫神迷。

和許多「新藝術運動」藝術家一樣，Louis Comfort Tiffany 特別鍾愛大自然，花園，花葉，碩果，蝴蝶，蜻蜓等自然動植物是他常見的素材。

有了優質的材料及自然元素，LCT的馬賽克不漂亮也難。他不會用傳統的四四正正的方粒砌馬賽克，而是就着創作對象來塑形，例如一朵花，就把玻璃裁切成花瓣形狀再拼成一朵花。這樣令馬賽克的質感更加豐富，不會像拜占庭馬賽克那麼古板，又不似高迪的 Trencadis 那麼鬆散。

為了增加反光效果，LCT 的馬賽克會在某個區域把金屬片放在透光的玻璃下以擴展光澤。

由於LCT 優越的財富背景，讓他得以花費大量資金創作生產，並且製成不同價格層次的作品，不同階級的人都買到喜歡的設計，令藝術品親民不少，也把馬賽克帶進家庭，紙鎮，盒子，燭檯，鐘，鏡，相框，珠寶等，都可以砌馬賽克。

LCT出品的墨水瓶等物品，用 Favrile玻璃馬賽克作裝飾

我真的好幸福現在喜歡創作馬賽克，砌成小小的作品可以放在家裏周遭近距離相伴。

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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