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【宏觀術數@iM網欄】秋收冬藏 始談辛丑

名人薈萃 09:31 2020/11/15

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不覺間秋去冬來，已過立冬，農曆悄然踏入丁亥十月，太陽曆以亥、子、丑三個月份屬冬季，地支上屬於北方，兩者皆主屬水，氣候步入寒冷。古人很重視四時之序，以春生、夏長、秋收和冬藏對應天時，不論是醫學保健的《黃帝內經》，陰陽家，以至於民眾生活步伐，都主張要和天時相應，才易活得健康快樂富足。既然生活離不開陰陽天象，財富管理和投資自然也有關連。

冬至日陰盡陽生 復卦代表

冬季最重要的節氣自然會是12月21日的冬至日。以易經中陰陽盈虛消長來說，冬至日為陰氣已去到極致，陰盡陽生，陽氣復甦生的轉捩點。故此，古人重視秋天收成，然後冬季積存，身體保健方面，也認為宜於氣候陰寒之時，宜保存實力元氣，早睡晚起（現代社會恐有難度）。而冬藏其實也包含藏富或儲蓄等意。過往香港社會蓬勃增長時，民眾有年尾出花紅後會有「聖誕鐘，買匯豐」（或其他長線投資）的說法。於今縱使匯豐雄獅重光，惟中長線前景恐怕仍有疑問。

然而，今年這個12月份起的一年，世界似乎預期並不是平安日夜，先是12月14日會有日全蝕，雖則直接影響地區為南美洲亞根廷一帶，但天星組合中天王星會合凶星，對部份歐元區國家（例如英國）也會有不利影響。由於日蝕在星盤子午線，最重要的影響會其後的第四至八個月間最為明顯，除了南美地區易和歐洲國家易生磨擦沖突外，當地也易生政治波動或瘟疫，今天聽來更惹人擔心。除此以外，冬至日又適逢星運轉變的木土星會合，天運轉變期，往往也都是金融市場的轉勢或臨界點，此點證諸過去，算是信而有徵的。

就如上世紀初投資界奇人江思的理論，也是很重視12月近聖誕前後容易有轉勢，和1月7-10日及19-24日的市場趨勢，對未來數周以至多月的影響。當中涉及到的日期正好接近節氣的冬至、小寒和大寒，也就是立春前的三個節氣，而1月初又為近日點，反影出人類社會活動和大自然的盈虛間仍息息相關。古人稱之為「消息」，並以易卦（辟卦）代表，當中以「復」卦代表農曆十一月份，「臨」卦代表十二月份變化。兩者顯示出陰氣去到盡頭，一陽啟始後，再慢慢生機重現。

十二消息卦中以十二卦象，代表四季陰陽盈虛消長，復卦陽爻從底重生，到立春臨卦及雨水泰卦，陽氣逐步回復。

參透玄機，危中自有機

既然會有可能轉勢，有危便自有機，能冬藏吸納具實力的投資，又或恃機待時出擊，似乎都是上策。至於往後發展，便少不免要參詳一下明年走勢。往後兩三期會開始以紫微斗數、玄空飛星、干支及天星學，嘗試從天運（天時）、地運（區域）及星座和年命，窺探一下明年辛丑年玄機。

大局而言，明年辛丑，天干辛屬金，地支丑屬土屬於「金庫」，即有大量金儲存待發掘。並且地支丑土為（三合）金局組合之一。從國際局勢而言，明年政治經濟會較受美國及歐洲地區等大國所牽引帶動。就如上次類似組合2001年辛巳流年，發生911恐襲，全球為之震驚，往後美國軍事行動成為年內重點。經濟方面，則利好貴金屬及黃金外，對金屬元素或科技都比較有利，可以留意一下。

冬日仍是夕陽無限好

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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