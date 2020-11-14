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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】招待遊客 遊牧民族之家

名人薈萃 09:25 2020/11/14

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在沙漠荒漠之地午餐後，穆罕默德開車在廣濶的沙漠穿梭。這裡沒有道路及交通燈，有時候連訊息也接收不到，若我一人留落荒野，求救無門，必死無疑。我問穆罕默德為何認得路向? 他笑說：「這是撒哈拉沙漠，是我土生土長的地方，兒時四周圍走，對這地方當然熟識。」

穆罕默德開車到達一個遊牧人的帳篷停下，造戶遊牧人的家非常簡單，由數個帳篷簡單圍著，分別是廳、房及廚房。遊牧民族傳統過著男主外、女主內的生活，家中會飼養多隻小綿羊及驢仔，另備一個特色的巨大帳篷招待遊客休憩，給予遊客品嚐薄荷茶及花生小食。這個巨大帳篷內地上舖滿了地毯，每幅地毯擁有不同的花紋及色彩繽紛，非常悅目，全部都是遊牧人編織的手工藝品。

人手編織的毛毯。

遊牧民族以特色的帳篷招待遊客休憩。

眼見遊牧的小孩在羊群中追逐小綿羊，小綿羊驚嚇四面奔跑，咩咩大叫，穆罕默德和Kacin也加入追逐，我站着看他們的追逐情景，哈哈大笑，原來遊牧人想捕捉小綿羊給我們拍照；在沒有圍欄，只有廣濶的空地飼養20幾隻小綿羊，如何捕捉綿羊仔呢？真的不容易…..但最後亦成功！

一群可愛的小綿羊在廣濶地上奔跑。

這裏的遊牧民族基本上沒有機會上學讀書，連玩具也沒有，過著傳統農牧生活。不過，因氣候變化令遊牧民族的生活逐漸改變了，普遍她們招待遊客探訪、拍照及她們做點手工藝品，售賣給遊客，希望賺點金錢。

遊牧人過著悠閒、靜謐、樸實與單純的生活，但着為生活，也要隨波逐流招待旅客到訪。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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