【煤氣科技應用】煤氣公司研發立管智能分析系統　優化檢測保員工安全　個半小時工作15分鐘做好

▲ 煤氣公司客戶維修服務總經理張柏堅（左）和高級工程師沈慧怡表示，煤氣立管智能分析系統有助提升員工的工作效率。（黃建輝攝）

香港中華煤氣公司 （00003） 成立至今逾150年，能夠保持屹立不倒，必先不斷創新及與時並進，積極引入及應用新科技。公司憑藉自行研發的「煤氣立管智能分析系統」，改善傳統費神又費時的工序，提升員工的工作效率之餘，客戶亦能在短時間內得悉檢查結果，提升客戶滿意度，達至雙贏。

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自1995年起，該公司開始為全港客戶提供定期安全檢查服務，每18個月進入客戶家中檢查煤氣設施，包括檢查大廈外牆的煤氣立管。傳統的立管檢查工作需技術員探頭出窗外進行檢查，或攀上大廈外牆棚架，目視立管是否有銹蝕或損壞，或會涉及高空工作，存在不少風險。

有見及此，客戶維修服務部於去年研發及開始應用「遙距甲烷檢測儀」，透過實時觀察和拍攝立管影像，技術員能即時觀察喉管狀況，並能將甲烷檢測儀定焦於立管任何位置，探測是否有煤氣洩漏問題。然後再由立管人工智慧分析系統對有關影像進行分析，從而得出立管的銹蝕位置和銹蝕級別。

▲ 煤氣公司引入不同科技進行立管安全檢測，包括立管檢測飛行器及遙距甲烷檢測儀。（黃建輝攝）

▲ 公司研發出一款全自動三腳架雲台，以提升拍攝穩定性和立管追蹤效果。（黃建輝攝）

工序自動化 建一致檢測標準

過往，技術人員需以肉眼監測影像，通過重複監測和截圖，再編寫分析報告，每個個案工時長達1個半小時。煤氣公司客戶維修服務總經理張柏堅表示：「系統優化後，技術人員實際上只需10分鐘設定檢測參數，以及最後花5分鐘複製及整合報告，節省不少人力資源，擴大立管檢測規模。」

▲ 使用立管檢測飛行器拍攝大廈外牆影像，可減低技術人員高空工作的風險。（受訪者提供圖片）

新系統運用人工智能（AI）技術，將觀看影像及編寫報告的工序全面自動化，技術人員毋須不停仔細觀看檢測影像，避免眼睛過勞。技術員只需完成第一及第二個步驟，即影片併接和參數設定；配件檢測和銹蝕辨析則交由AI培訓分析，並自動生成報告。此方法亦有助提高檢測的準確度，建立更一致的檢測標準。

遙距甲烷檢測儀 警示洩氣體

此外，甲烷檢測儀安裝在自動轉向雲台上，能有效檢測立管有否洩漏易燃氣體。其有效探測範圍為200米，可為最少30層樓進行檢測。當儀器探測到甲烷時，熒幕就會出現警示和提示聲，甲烷讀數亦會透過藍牙裝置，實時傳輸到技術員的電腦中，技術員便能即時上門跟進。

煤氣公司客戶維修服務高級工程師沈慧怡補充指，部門暫時只有一部「遙距甲烷檢測儀」，來年將增設3部。當中「自動轉向裝置」雲台是參照坊間的儀器，再自行研發而成。一旦對準立管後，裝置就會將高清攝錄鏡頭及甲烷檢測儀的焦點同步沿着立管向上移動。隨着雲台的仰角增加，裝置會自動減慢其移動速度，以均速檢測立管是否有漏氣，攝錄鏡頭亦能更清晰穩定地拍攝影像。

▲ 煤氣公司透過無人機及相機拍攝大廈外牆的煤氣立管影片，再經由技術人員反覆觀看。（受訪者提供圖片）

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現時「煤氣立管智能分析系統」已為3萬個單位的客戶進行檢查，其準確度高達86%，惟拍攝影像的質素或會影響其準確程度，甚至AI未必能夠清楚辨識。未來公司將繼續研究系統優化，將現時人手處理的放大或縮細影像工序亦改由AI控制，使影像拍攝質素更為一致。

記者：施雯雯