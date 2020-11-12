【逆市營商】OpenRice靈活應變　疫下拓外賣自取

▲ OpenRice Limited開飯喇有限公司董事總經理黃鳳鳴表示，幸好公司團隊位於香港，疫情期間也可靈活改變經營策略，並即時實行。

新冠肺炎加速餐飲行業轉型步伐，本地餐飲平台OpenRice近年不斷擴展平台業務，疫情期間，平台轉換經營方向，投放更多資源發展外賣自取服務，其服務在短期內迅速擴張，吸引本地數千間餐飲商戶加盟。

OpenRice Limited開飯喇有限公司董事總經理黃鳳鳴（Jan）表示，疫情期間，受到限聚令、禁堂食等措施影響，大部分餐廳需提供外賣服務。「公司因而轉變經營策略，調配更多人手及資源，發展外賣自取服務。」

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夥大集團 推優惠增網絡

她指，疫情爆發前，要說服餐廳或小店使用外賣自取服務並不容易，「不少中小型餐廳覺得沒有必要，而大集團擁有自家應用程式及外賣服務，認為毋須依靠第三方平台。」但疫情期間，食肆紛推外賣服務自救，大型連鎖食肆集團對於外賣自取的接受程度亦有所提高。

現時餐飲外賣平台市場的競爭愈見激烈，Jan表示，其平台的外賣自取服務，向商戶收取6%外賣自取佣金，食客毋須支付任何費用，相信對餐廳及消費者都具吸引力。她又相信服務仍有增長空間，將夥拍更多大型飲食集團。目前正與希慎廣場及恒隆商場，洽談外賣自取等優惠，以擴展外賣自取網絡。

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新冠肺炎期間，不少企業需要縮減人手。Jan表示，公司團隊目前共有100多人，全球團隊約為200人。疫情期間，更需要在本地增聘人手，來維持業務穩定。她指出，短期內除了繼續發展外賣自取服務外，亦會推出其他新服務，計劃明年會在本地增聘數十位員工。

記者：李寶如