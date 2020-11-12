多間幼稚園爆發上呼道感染個案　陳肇始呼籲家長減少讓學童參與課外活動

食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，經過相關部門仔細考慮後，決定由11月14日（本周六）起暫停面授課堂及服務14天，至11月27日為止

陳肇始指出，截至今日上午9時30分，衛生署一共錄得170宗上呼吸道感染個案，超過1900名受影響，當中有六成，即101宗確診案來自幼兒園、幼兒中心等，情況令人憂慮。她續指，儘管已實施強制戴口罩，而學校也盡力採取各項控制措施，但在幼兒園、幼兒中心環境底下，幼兒的自理能力相對上較弱，令呼吸道感染個案爆發。目前在眾多個案中，未發現新冠肺炎確診案。

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考慮在新冠肺炎本地疫情底下，以及冬季流感將至、醫療壓力下，政府決定所有幼稚園及幼兒中心，由11月14日（本周六）起暫停面授課堂14天，至11月27日為止。相關部門會再審視情況，再決定是否有需要延長措施。

「我們認為項安掛，有助舒緩上呼吸道感染，在幼兒園及幼兒中心繼續傳播，以及預防其他傳染病，包括新冠肺炎傳播，以減低造成大型爆發的風險。」她續指，教育局及社會福利署，已陸續通知幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂及服務等。有關詳情安排，將於今日稍後在政府新聞網上公布。

陳肇始提醒，若家長發現小朋友出現發燒、咳嗽、流鼻水等病徵，就不應讓學童上學。「在課餘的時候，我觀察到，不少家庭都有大型聚會，小朋也也多了外出，在這段時間，家長應減少讓學童參與課外活動，避免到人多擠迫的地方。」陳肇始呼籲，大眾應戴上口罩及做好手部衛生，減低交叉感染機會。

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