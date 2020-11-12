【港股追蹤】和諧汽車遭沽空　一度插16%後倒升　沽空機構：Worthless

和諧汽車(03836)今日遭沽空機構追擊，一度插16.2%，其後成功倒升，截至2時則無升跌。

沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)，發表報告狙擊和諧汽車，點名批評主席馮長革欺騙(defrauded)投資者，並偽造(fabricated)財務報表。

該機構指，和諧汽車今年內有兩任核數師辭職，或與和諧汽車對借予主席馮長革的10億元人民幣進行撇賬有關。

博力達思研究認為和諧汽車一文不值(worthless)。

和諧汽車其後公布，指沽空報告的指控毫無根據。公司否認該報告內針對公司之所有指控。該報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負責任的揣測。公司重申集團業務發展穩定，管理層對公司的前景抱有信心。公司將一如既往努力地為股東帶來最大回報。公司正諮詢其法律顧問，並保留採取法律行動之權利。

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