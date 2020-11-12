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【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元

商業 15:33 2020/11/12

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Klook與香港旅遊發展局推出「香港日嚐」美食推廣活動，即日起至12月20日，帶來超過160間香港食肆的優惠。（Klook提供圖片）

Klook與香港旅遊發展局推出「香港日嚐」美食推廣活動，即日起至12月20日，帶來超過160間香港食肆的優惠，買滿香港指定美食120元即減40元，滿60元亦可減20元，更在活動期間連續6個星期五中午12點，推出快閃優惠，買滿200元即減80元。

每個星期五都有不同指定香港美食或地區的快閃優惠，11月13日帶來精選人氣火鍋優惠，包括真秘鍋（尖沙咀店）二人餐Klook 優惠價588元，使用快閃優惠減80元後，只需508元（人均254元）；豐鍋雞煲二人套餐428元，使用快閃優惠減80元後，只需348元（人均174元）。

11月20日帶來港式地道美食（茶餐廳、點心、燒味、粥粉麵、鑊氣小菜、老火湯）優惠，包括上環蓮香居的6人午茶點心套餐385元，使用快閃優惠減80元後，只需305元（人均51元）。11月27日帶來街頭小食（飲品、咖啡、小食）優惠，包括The Coffee Academics18 GramsHABITU均有Klook 優惠價買三送一，使用優惠碼後，平均每杯分別只需24、20及23元。

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責任編輯：朱悅瀅

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