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【港股追蹤】行業多利好消息 龍頭車股普遍造好

股樓投資 13:46 2020/11/12

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大市今日（12日）早市雖然錄得跌幅，但多隻新經濟股都有反彈。另外，汽車板塊股價同樣有支持，屬新經濟類的比亞迪股份（01211）反彈超過10%；傳統整車股仍以兩大龍頭表現最搶鏡，吉利汽車（00175）升逾5%，再次突破20元大關，長城汽車（02333）同樣升超過5%。

中國汽車工業協會昨日（11日）公布，10月份汽車產銷分別達255.2萬輛和257.3萬輛，按月分別輕微增長0.9%和0.1%，但按年計，兩者都有超過11%升幅。而且，汽車產銷已連續七個月呈現按年增長，其中銷量方面，更連續六個月按年增速保持在10%以上，反映汽車行業正全面復甦。

【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%，詳情請按見下頁

內地乘聯會最新數據指，11月首周的乘用車日均零售，按年增長20%至3.5萬輛，按月計更大增42%，反映車市銷情經過「金九銀十」旺季後仍然熾熱。

美銀最新報告，引述吉利汽車指，預期公司第四季汽車銷售按年增長約10%，或可達到全年銷量132萬輛的目標。展望明年，集團預期中國乘用車市場穩健，將呈單位數至低雙位數增長。

該行指，集團今年推出的6款新車型號，貢獻銷量達10萬輛，管理層估計，該6款車款明年銷量將超過20萬輛。集團又預料，在三平台共享的管理模式下，開發及生產費用成本將下降。

故此，美銀上調對公司今年至2022年的銷售預測，並上調估值基礎，維持「買入」評級，，目標價則由19.3元，提升近20%，至23元，以現價計仍有超過10%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

 

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