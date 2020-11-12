  • 25°C
香港時間 : 20201112日 (四) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】摩通指創科非疫苗受累股　重申140元目標價不變

股樓投資 13:51 2020/11/12

分享：

摩根大通發表報告指，創科股價本周至今已累挫11%，明顯跑輸恒指及國際同業，主要是市場憂慮在新冠病毒疫苗取得突破下，將令在家工作及DIY需求減少，繼而影響創科未來的銷售前景，摩通認為有關看法被過分渲染，建議趁近期弱勢累質創科，維持「增持」評級及目標價140元不變，與昨日收市價計算，有逾四成目標升幅。

【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%  【見下頁

摩通認為，創科不應被看作「疫苗受累股」，事實上在疫情期間，旗下的「Milwaukee」品牌電動工具銷售是受到「封城」措施所影響，及至第三季才見反彈。該行對創科的競爭對手Makita近期上調截至明年3月底之季度收入預測感到正面，認為創科的增長前景維持強勁，並看好「MX Fuel」產品線在第三季推出，為公司帶來具規模的增長空間。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【港股追蹤】和諧汽車遭沽空　一度插16%後倒升　沽空機構：Worthless

下一篇文章

【港股追蹤】行業多利好消息 龍頭車股普遍造好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知