【大行點睇】摩通指創科非疫苗受累股　重申140元目標價不變

摩根大通發表報告指，創科股價本周至今已累挫11%，明顯跑輸恒指及國際同業，主要是市場憂慮在新冠病毒疫苗取得突破下，將令在家工作及DIY需求減少，繼而影響創科未來的銷售前景，摩通認為有關看法被過分渲染，建議趁近期弱勢累質創科，維持「增持」評級及目標價140元不變，與昨日收市價計算，有逾四成目標升幅。

【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8% 【見下頁】

摩通認為，創科不應被看作「疫苗受累股」，事實上在疫情期間，旗下的「Milwaukee」品牌電動工具銷售是受到「封城」措施所影響，及至第三季才見反彈。該行對創科的競爭對手Makita近期上調截至明年3月底之季度收入預測感到正面，認為創科的增長前景維持強勁，並看好「MX Fuel」產品線在第三季推出，為公司帶來具規模的增長空間。

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