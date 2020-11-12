  • 25°C
香港時間 : 20201112日 (四) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登上台美國封城？其疫情顧問倡封4至6周

環球政治 13:40 2020/11/12

分享：

【美國大選】拜登上台美國封城？其疫情顧問倡封4至6周

美國大選「技術上」尚未塵埃落定，但拜登（Joe Biden）當選機會相當大。倘由拜登上台會如何應對疫情？很可能是全面封城。拜登的新冠疫情顧問建議美國封城4至6周，防止疫情繼續擴散，並稱應由政府出錢，向民眾補償封城帶來的經濟損失。

【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人【下一頁】

【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡【下一頁】

拜登顧問、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示，民眾開始出現抗疫疲勞，厭倦戴口罩及保持社交距離措施，加上天氣變冷，多了留在室內，病毒更易傳播。

他建議再次實施封城，為期4至6周，他稱為配合封城，政府若能推出援助計劃，支付民眾的薪金、中小企的損失（a package right now to cover all of the wages, lost wages for individual workers, for losses to small companies）。

他稱按澳洲及新西蘭經驗，封城可助控制疫情，指疫苗料明年首季或次季才面世，但經濟可更早回復。

【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？【下一頁】

【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」【下一頁】

奧斯特霍爾姆是拜登新成立的12人疫情處理工作組成員之一，他一直認為應收緊防疫措施，曾在《紐約時報》撰文，指美國在3月至5月的全國封城措施最大問題是，各州嚴厲程度不一，如在明尼蘇達州，78%工人仍要開工，強調封城應盡量全面及嚴謹。

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

相關文章

【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人
今日
【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
2020/11/11
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
【新冠疫苗】俄美疫苗前後腳報喜 俄疫苗有效率92%
2020/11/11
【新冠疫苗】俄美疫苗前後腳報喜 俄疫苗有效率92%
【日本疫情】爆第三波疫情 單日確診再破千 大阪重災
2020/11/11
【日本疫情】爆第三波疫情 單日確診再破千 大阪重災
【美國疫情】增逾20萬確診創新高 住院死亡齊破頂
2020/11/11
【美國疫情】增逾20萬確診創新高 住院死亡齊破頂
疫情 傳染病 拜登 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人

下一篇文章

【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間14:00）
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
【美國大選】英國小報：拜登或邀奧巴馬任美國駐英大使
【美國大選】英國小報：拜登或邀奧巴馬任美國駐英大使