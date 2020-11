【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周

▲ 【美國大選】拜登上台美國封城?其疫情顧問倡封4至6周

美國大選「技術上」尚未塵埃落定,但拜登(Joe Biden)當選機會相當大。倘由拜登上台會如何應對疫情?很可能是全面封城。拜登的新冠疫情顧問建議美國封城4至6周,防止疫情繼續擴散,並稱應由政府出錢,向民眾補償封城帶來的經濟損失。

拜登顧問、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)表示,民眾開始出現抗疫疲勞,厭倦戴口罩及保持社交距離措施,加上天氣變冷,多了留在室內,病毒更易傳播。

他建議再次實施封城,為期4至6周,他稱為配合封城,政府若能推出援助計劃,支付民眾的薪金、中小企的損失(a package right now to cover all of the wages, lost wages for individual workers, for losses to small companies)。

他稱按澳洲及新西蘭經驗,封城可助控制疫情,指疫苗料明年首季或次季才面世,但經濟可更早回復。

奧斯特霍爾姆是拜登新成立的12人疫情處理工作組成員之一,他一直認為應收緊防疫措施,曾在《紐約時報》撰文,指美國在3月至5月的全國封城措施最大問題是,各州嚴厲程度不一,如在明尼蘇達州,78%工人仍要開工,強調封城應盡量全面及嚴謹。

