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【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周

環球政治 13:40 2020/11/12

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【美國大選】拜登上台美國封城？其疫情顧問倡封4至6周

美國大選「技術上」尚未塵埃落定，但拜登（Joe Biden）當選機會相當大。倘由拜登上台會如何應對疫情？很可能是全面封城。拜登的新冠疫情顧問建議美國封城4至6周，防止疫情繼續擴散，並稱應由政府出錢，向民眾補償封城帶來的經濟損失。

【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人【下一頁】

【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡【下一頁】

拜登顧問、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示，民眾開始出現抗疫疲勞，厭倦戴口罩及保持社交距離措施，加上天氣變冷，多了留在室內，病毒更易傳播。

他建議再次實施封城，為期4至6周，他稱為配合封城，政府若能推出援助計劃，支付民眾的薪金、中小企的損失（a package right now to cover all of the wages， lost wages for individual workers， for losses to small companies）。

他稱按澳洲及新西蘭經驗，封城可助控制疫情，指疫苗料明年首季或次季才面世，但經濟可更早回復。

【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？【下一頁】

【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」【下一頁】

奧斯特霍爾姆是拜登新成立的12人疫情處理工作組成員之一，他一直認為應收緊防疫措施，曾在《紐約時報》撰文，指美國在3月至5月的全國封城措施最大問題是，各州嚴厲程度不一，如在明尼蘇達州，78%工人仍要開工，強調封城應盡量全面及嚴謹。

責任編輯：林建忠

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