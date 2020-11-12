  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客

商業 13:38 2020/11/12

分享：

ELEMENTS圓方以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置。（圓方提供圖片）

聖誕節總讓人聯想到聖誕老人，即日至2021年1月3日，ELEMENTS圓方以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置，當中設有8大佈置亮點，包括7米高的巨型聖誕樹，讓顧客渡過白色聖誕佳節。

【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕

【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀

聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋，彷如漫步於歐洲大街小巷。顧客亦可走進圓形星願拱門，與不同造型的聖誕老人合照留念。

巨型7米聖誕樹。（圓方提供圖片）

商場亦設兩大聖誕互動驚喜，互動雪地藏著多款聖誕裝飾及耀眼的禮物盒，聖誕老人小屋可拍攝及製作個人化動感電子賀卡或年曆卡。每天早上10時至晚上9時30分期間，每半小時更會帶來飄雪光影匯演，展開音樂光影之旅。

此外，圓方與本地慈善團體Box of Hope攜手宣揚「分享」意義，顧客只需掃瞄QR碼登入活動網址，並向Box of Hope捐出250元贊助一份禮物，圓方便會捐出同等金額，為有需要的本地兒童帶來節日溫暖。

【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
2020/11/06
【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
【聖誕節】荃灣廣場推出首個「童繪巨人國」設3大打卡位　同推半年一度「筍得祭」著數優惠
2020/11/06
【聖誕節】荃灣廣場推出首個「童繪巨人國」設3大打卡位　同推半年一度「筍得祭」著數優惠
【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
2020/11/10
【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀
2020/11/09
【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀
商場活動 聖誕節 Elements

下一篇文章

【展覽恢復】香港電腦通訊節復辦　明年1月21日舉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供
【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞（更新）
【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞（更新）
【雙11】台灣至少25間書店雙11拒劈價　休業一日原因何在？
【雙11】台灣至少25間書店雙11拒劈價　休業一日原因何在？