【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客

▲ ELEMENTS圓方以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置。（圓方提供圖片）

聖誕節總讓人聯想到聖誕老人，即日至2021年1月3日，ELEMENTS圓方以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置，當中設有8大佈置亮點，包括7米高的巨型聖誕樹，讓顧客渡過白色聖誕佳節。

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聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋，彷如漫步於歐洲大街小巷。顧客亦可走進圓形星願拱門，與不同造型的聖誕老人合照留念。

▲ 巨型7米聖誕樹。（圓方提供圖片）

商場亦設兩大聖誕互動驚喜，互動雪地藏著多款聖誕裝飾及耀眼的禮物盒，聖誕老人小屋可拍攝及製作個人化動感電子賀卡或年曆卡。每天早上10時至晚上9時30分期間，每半小時更會帶來飄雪光影匯演，展開音樂光影之旅。

此外，圓方與本地慈善團體Box of Hope攜手宣揚「分享」意義，顧客只需掃瞄QR碼登入活動網址，並向Box of Hope捐出250元贊助一份禮物，圓方便會捐出同等金額，為有需要的本地兒童帶來節日溫暖。

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責任編輯：朱悅瀅