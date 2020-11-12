【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法

▲ 阿里巴巴股價高位急回不少，撈不撈？

螞蟻集團暫緩AH股上市，加上內地新推平台經濟反壟斷諮詢，阿里巴巴 （09988） 近日沽壓沉重。阿里巴巴昨日跌近一成，失守250元關口，市值蒸發1,400億美元。以10月底高位計，阿里巴巴跌幅達16%。撈不撈底成為散戶關注的問題。彭博訪問了5家持阿里巴巴股份的基金，沒有心水的散戶不妨參考大戶看法。

反壟斷新規對騰訊影響有限？【下一頁】

Octahedron Capital Management



這家總部位於三瀋市的對沖基金在本月較早時候，即螞蟻IPO被叫停，累阿里巴巴股價急跌的時候，增持了阿里巴巴的股份。Octahedron創辦人Ram Parameswaran指出，雖中國有新的反壟斷新規，但預計螞蟻未來仍會恢復IPO。

Parameswaran稱，如果使用合理的分類加總估值法（Sum of the parts valuation） ，阿里巴巴是世界上最便宜的電商業務。他稱，通過直播和推薦引擎，核心業務有很多變現的方法。

雖然阿里巴巴增長呈放緩，但每季收入仍至少增長20%，其雲計算部門也有望在本財年首次實現盈利。跨境貿易推動其菜鳥配送網絡也在以歷史最快速度擴張。

李小加也認為螞蟻暫緩上市是正確決定？【下一頁】

君基資本 （Coronation Capital）



這家總部位於香港的這個家族辦工室，在阿里巴巴周三大跌之後進一步增持，並計畫將總敞口從0.5%逐步增加到3%左右。創始合伙人 Jin Zi認為，阿里巴巴未來仍會是萬億美元級別的公司。但他坦言，阿里巴巴未來3至5個月會有壓力，但其是投資於未來3至5年，不認為有競爭對手能推翻阿里巴巴。

科技股高位齊回吐，邊隻最傷？【下一頁】

Kamet Capital

阿里巴巴是這個家族辦工室最大的投資之一，該投資者坦言一直在減持阿里巴巴。不過，由於阿里巴巴與中國經濟高度相關，因此仍保持一定的倉位。

Kamet駐新加坡的首席投資官Kerry Goh說，下一步怎麼做要看中國經濟復甦情況和反壟斷新規的執行情況。他相信， 阿里巴巴將面臨壓力，目前正留意監管壓力與經濟復甦之間的平衡。

Commonwealth Avenue Asset Management

這家宏觀導向投資者相信中國監管機構知道自己在做什麼，也相信螞蟻集團1年內可能上市，儘管估值可能會低一些。該公司新加坡董事總經理Chong Sze King表示，阿里巴巴仍能從螞蟻上市中獲益，認為現在是買入的好時機。

長廊資產管理

報道引述消息人士指，這家總部位於香港、管理約2億美元資產的對沖基金，在螞蟻暫緩上市後，將其阿里巴巴持股提高了三分之一。但長廊資產管理首席運營官Ali Sheikh拒絕置評。

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編輯：吳敏芳