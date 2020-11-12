  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法

當炒股 13:31 2020/11/12

分享：

阿里巴巴股價高位急回不少，撈不撈？

螞蟻集團暫緩AH股上市，加上內地新推平台經濟反壟斷諮詢，阿里巴巴 （09988） 近日沽壓沉重。阿里巴巴昨日跌近一成，失守250元關口，市值蒸發1,400億美元。以10月底高位計，阿里巴巴跌幅達16%。撈不撈底成為散戶關注的問題。彭博訪問了5家持阿里巴巴股份的基金，沒有心水的散戶不妨參考大戶看法。

反壟斷新規對騰訊影響有限？【下一頁】

Octahedron Capital Management

這家總部位於三瀋市的對沖基金在本月較早時候，即螞蟻IPO被叫停，累阿里巴巴股價急跌的時候，增持了阿里巴巴的股份。Octahedron創辦人Ram Parameswaran指出，雖中國有新的反壟斷新規，但預計螞蟻未來仍會恢復IPO。

Parameswaran稱，如果使用合理的分類加總估值法（Sum of the parts valuation） ，阿里巴巴是世界上最便宜的電商業務。他稱，通過直播和推薦引擎，核心業務有很多變現的方法。

雖然阿里巴巴增長呈放緩，但每季收入仍至少增長20%，其雲計算部門也有望在本財年首次實現盈利。跨境貿易推動其菜鳥配送網絡也在以歷史最快速度擴張。

李小加也認為螞蟻暫緩上市是正確決定？【下一頁】

君基資本 （Coronation Capital）

這家總部位於香港的這個家族辦工室，在阿里巴巴周三大跌之後進一步增持，並計畫將總敞口從0.5%逐步增加到3%左右。創始合伙人 Jin Zi認為，阿里巴巴未來仍會是萬億美元級別的公司。但他坦言，阿里巴巴未來3至5個月會有壓力，但其是投資於未來3至5年，不認為有競爭對手能推翻阿里巴巴。

科技股高位齊回吐，邊隻最傷？【下一頁】

Kamet Capital

阿里巴巴是這個家族辦工室最大的投資之一，該投資者坦言一直在減持阿里巴巴。不過，由於阿里巴巴與中國經濟高度相關，因此仍保持一定的倉位。

Kamet駐新加坡的首席投資官Kerry Goh說，下一步怎麼做要看中國經濟復甦情況和反壟斷新規的執行情況。他相信， 阿里巴巴將面臨壓力，目前正留意監管壓力與經濟復甦之間的平衡。

Commonwealth Avenue Asset Management

這家宏觀導向投資者相信中國監管機構知道自己在做什麼，也相信螞蟻集團1年內可能上市，儘管估值可能會低一些。該公司新加坡董事總經理Chong Sze King表示，阿里巴巴仍能從螞蟻上市中獲益，認為現在是買入的好時機。

長廊資產管理

報道引述消息人士指，這家總部位於香港、管理約2億美元資產的對沖基金，在螞蟻暫緩上市後，將其阿里巴巴持股提高了三分之一。但長廊資產管理首席運營官Ali Sheikh拒絕置評。

相關文章：

【阿里巴巴】阿里、京東股票「雙11大減價」　中信証券︰長綫投資價值未變

【天貓雙11】阿里巴巴：「二選一」新規並非針對阿里巴巴 天貓提倡理性消費

編輯：吳敏芳

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 反壟斷 減持 增持 IPO 香港 撈底 阿里巴巴

上一篇文章

Google相簿明年6月起取消免費無限容量上傳　Pixel用戶則不受影響

下一篇文章

【新股IPO】祥生2599集資約33.5億　中間定價於5.59元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果今日出爐　料每人可穩獲3手（不斷更新）
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果今日出爐　料每人可穩獲3手（不斷更新）
【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣　創新紀錄（不斷更新）
【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣　創新紀錄（不斷更新）
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）