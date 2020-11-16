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【Google相簿】Google相簿取消免費無限上傳怎辦？　三大方法一次解決

Hot Talk 14:26 2020/11/16

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Google相簿取消免費無限上傳，三大方法一次解決。

Google（美：GOOG）公布，明年6月1日起，Google相簿將取消免費無限容量上傳，所有上傳到Google相簿的相片都將計入用戶基本的15GB免費儲存空間當中。Google相簿無限容量取消，有用戶擔心如果超出上限容量，日後或難以存取現時儲存在Google相簿的照片，要解決Google相簿上傳的問題，有三大方法，便能繼續使用Google相簿。

蘋果擬2022年推首部可摺式iPhone，詳見【下一頁】

（1）要繼續使用Google相簿，最直接了當的解決方法是購買Google雲端儲存空間，每年150元或每月15元可享100GB的的儲存空間；如需更多儲存空間可考慮200GB方案，價錢為每年230元或每月23元。

（2）有用戶正準備「轉會」轉投其他雲端平台。綜觀市面上其他免費雲端平台，Mega可提供 50GB免費雲端儲存空間，而Box、MediaFire及pCloud則提供最多10GB免費雲端儲存空間。

（3）用戶可考慮較傳統一點的做法，購買外置硬碟存放相片，但此做法最大問題在於一旦外置硬碟的接口受損，電腦便難以讀取外置硬碟內的文件，即使成功修復亦不代表可100%恢復所有文件。

Google相簿過去5年一直提供無限制儲存空間

Google相簿自2015年開始，提供了高畫質照片與影片享有免費、無限制的儲存空間。新政策生效後，估計逾80%的用戶仍能透過15GB的儲存空間再使用約3年，當儲存空間逼近15GB後，Google將會透過應用軟體與電子郵件通知用戶。除了Google相簿外，Google的文件、試算表、簡報、繪圖、表單、等檔案均計入15GB 配額當中。

Google同時表示，Pixel手機上傳的相片將不受新規定限制，用戶仍可免費及無限容量上傳相片。

相關文章：【美股焦點】蔚來遭沽空機構唱淡　稱其合理股價僅25美元　較現價近腰斬　

 

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編輯：謝卓榮

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