【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金

▲ 目前Google 相簿深受不少用戶喜愛的其中一大特色，就是免費提供無限雲端壓縮畫質的空間備份，不過該特色功能將會在明年起告終！

目前Google 相簿深受不少用戶喜愛的其中一大特色，就是免費提供無限雲端壓縮畫質的空間備份，不過Google最近宣布，該Google 相簿特色功能將會在明年起告終，意味用戶隨時需要課金使用！

Google表示，由2021年6月1日開始，所有上傳到Google 相簿的新照片及影片都將計算在每個Google帳戶隨附的15 GB可用儲存空間，或加入為Google One 會員方案購買儲存空間。

現時 Google 相簿可於設定內選擇自動備份的圖片畫質，如果是原始畫質的話，就會計算在 Google 帳號提供的 15GB 容量，或 Google One 會員方案內。而選擇高畫質的話，則提供完全免費、不計容量的無限空間，惟會將畫質壓縮。

不過是次變動將不會影響 Pixel 手機第1代至第5代的用戶，據官方指，免費無限空間將成為 Pixel 手機的獨家優惠。

外界估計，Google此舉是想吸引更多人課金訂閱 Google One 服務，包括旗下的VPN 連線、Google 相簿獨家編輯功能等，擴大旗下手機、會員制度的生態圈。

責任編輯：張寶燕