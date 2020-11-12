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【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人

環球社會熱點 13:00 2020/11/12

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美國疫情嚴峻，美媒報道指，美國周三單日新增14萬宗新冠肺炎確診個案。因應美國疫情惡化，紐約州收緊防疫措施，周五起實行10人限眾令，大部份餐廳、酒吧都需在晚上10時關門。

美國周三新增140,543宗新冠肺炎個案，為連續9日錄得過十萬宗新確診。而在紐約州，該州周二錄得4,820宗新確診個案，佔當日檢測的2.98%。住院人數亦增至1,628人，是自6月13日以來新高。

美國增逾20萬確診創新高 住院死亡齊破頂 【下一頁】

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周三表示，上周紐約市檢測結果陽性比率增至2.52%，7日平均水平為2.31%，為6月以來新高。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，私人聚會、酒吧、餐廳及健身室為病毒擴散的源頭，故決定針對這些活動及場所，收緊防疫措施。

新措施由本周五起生效，限聚令的適用範圍包括公眾及私人地方。科莫警告，民眾應避免在感恩節假期外遊。大部份餐廳、酒吧都需在晚上10時關門，但餐廳可於10點後提供外賣。

科莫又指，如果以上防疫措施有效減慢病毒傳播，措施會繼續朝這個方向發展，包括減少室內用膳的人數；倘措施無效，則可能要封城，這是他正在祈求不會發生的事。

責任編輯：林嘉莉

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