  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長

環球政治 12:56 2020/11/12

分享：

【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長

美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登被指篤定當選。拜登展開過度工作，尋找合適的人選入閣。拜登委任克萊因（Ron Klain）為幕僚長，形容他有豐富的經驗。59歲的克萊因多次批評總統特朗普的防疫工作，於奧巴馬政府期間曾擔任「伊波拉沙皇」（Ebola tsar）。

克萊因於1980年代首次與拜登（Biden）合作，拜登發表聲明稱，他與克萊因合作多年，對方對他而言是「無價」的，例如在2009年經濟衰退中「拯救了美國經濟」、在2014年應對伊波拉帶來的公共衛生緊急情況。

拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」【下一頁】

桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡【下一頁】

拜登表示，在現時面對危機的時候，白宮需要經驗豐富的人再次團結整個國家。克萊因回應指，擔任這個職務是他一生的榮幸。

克萊因在政府工作了很長時間，曾擔任前副總統戈爾（Al Gore）的幕僚長及參議院民主黨領導委員會的幕僚長。他也參與過拜登1988年和2008年的總統競選工作；在2000年總統大選期間，擔任戈爾的首席律師。

拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？【下一頁】

拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
今日
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」
今日
【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
今日
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？
2020/11/11
【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？
【美國大選】梅拉尼婭與拜登妻子政見不同 但穿搭風格相似（多圖）
2020/11/11
【美國大選】梅拉尼婭與拜登妻子政見不同 但穿搭風格相似（多圖）
選舉 拜登 美國 白宮 總統大選 伊波拉

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間13:00）

下一篇文章

【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統
【美國大選】伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間13:00）