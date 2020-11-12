▲ 【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長

美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登被指篤定當選。拜登展開過度工作，尋找合適的人選入閣。拜登委任克萊因（Ron Klain）為幕僚長，形容他有豐富的經驗。59歲的克萊因多次批評總統特朗普的防疫工作，於奧巴馬政府期間曾擔任「伊波拉沙皇」（Ebola tsar）。

克萊因於1980年代首次與拜登（Biden）合作，拜登發表聲明稱，他與克萊因合作多年，對方對他而言是「無價」的，例如在2009年經濟衰退中「拯救了美國經濟」、在2014年應對伊波拉帶來的公共衛生緊急情況。

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拜登表示，在現時面對危機的時候，白宮需要經驗豐富的人再次團結整個國家。克萊因回應指，擔任這個職務是他一生的榮幸。

克萊因在政府工作了很長時間，曾擔任前副總統戈爾（Al Gore）的幕僚長及參議院民主黨領導委員會的幕僚長。他也參與過拜登1988年和2008年的總統競選工作；在2000年總統大選期間，擔任戈爾的首席律師。

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責任編輯：鄧燕君