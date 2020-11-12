【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%

新經濟股板塊本周經歷了一次小股災，多隻重磅股周二（10日）及周三（11日）均遭到洗倉式拋售，至今日（12日）股價終見反彈。其中美團（03690）由周一（9日）高位338.2元，跌至周三收市271元，短短兩日跌20%，今早隨即報復式反彈，中午收報292.4元，升21.4元或7.9%。

高盛最新報告指，預計到2025年，內地綫上雜貨銷售將佔全國雜貨銷售的近一半，市場規模將達到7萬億元人民幣，對比2019年，市場規模不足2萬億元人民幣。

【港股追蹤】紐約期油重上每桶40美元 石油股獲大行睇好，詳情請按【見下頁】

該行基於美團的跨城市業務、美團精選，美團閃購和美團雜貨店的綜合商業模式，決定將雜貨店業務的擴張納入預測。高盛預期美團今年第三季業績可符合預期，估計收入按年升26%，至350億元人民幣，非公認國際會計則營運溢利則增至8.22億元人民幣，並估計旗下外賣訂單及交易規模按年分別升30%及35%。



除維持「買入」評級外，該行更大幅提升股份目標價，由早前256元，上調至349元，上升超過35%，以現價計算，則仍有超過15%上升空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉