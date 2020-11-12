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【bossini】堡獅龍上季收益跌39%　若經營持續嚴峻、將大幅縮減港澳業務規模

股市 12:50 2020/11/12

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堡獅龍指，整體店舖租金維持在非常不合理的水平，倘若業主不願意就集團的要求作出合理回應，公司將關閉相關店舖。

堡獅龍 （00592） 公布，截至9月底止首財季，收益按年減少39%至1.98億元，毛利下跌42%至9300萬元，毛利率下跌2個百分點至47%，存貨周轉期為192天。堡獅龍今中午收報0.520元，升2%。

整體店舖租金處不合理水平

堡獅龍表示，全球爆發新型冠狀病毒疫情，嚴重打擊旅遊及消費相關行業，導致零售銷售增長放緩甚至萎縮。然而，集團的租金開支並無按比例減少，儘管在目前的零售環境下，仍有部份業主不願意提供租金寬免，惟亦有部份業主願意轉為按純營業額計算收取租金。

由於整體店舖租金仍然維持在一個非常不合理的水平，公司現正與所有核心市場（尤其是香港及澳門）的業主重新商討，尋求租金寬免及減租。倘若業主不願意就集團的要求作出合理回應，公司將關閉相關店舖。

倘若嚴峻的經營環境持續，將相應大幅縮減香港及澳門的業務規模。此外，公司將繼續調整購貨及庫存水平，並持續地全面檢討店舖組合，及關閉任何特定錄得虧損的業務分部。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 澳門 香港 冠狀病毒 堡獅龍（00592）

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