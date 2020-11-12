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【雙11】小米雙11銷售額143億人幣創新高　雷軍：雙11缺貨問題嚴重

股市 12:25 2020/11/12

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小米今年雙11全平台銷售額達143億元人民幣，創新高。

「雙11」完滿結束，小米 （01810） 今年11月1日至11月11日全平台銷售額達143億元（人民幣，下同），創新高，去年則錄得約61億元。小米董事長兼CEO雷軍表示，是次「雙11」受到疫情影響，小米遭遇比較嚴重的缺貨問題，這也說明當下集團的前進速度和勢頭遠遠超出了之前預期。

天貓雙11首次不即時公佈實時成交數據，詳情看【下一頁】

雷軍指，「雙11」對小米來說不僅僅是單純的購物節，更是對新零售模式和「手機xAIoT」核心戰略的檢驗。他又指，小米的新十年才剛剛開啟，會堅持永不更改的「三大鐵律「：技術為本、性價比為綱、做最酷的產品，決勝萬物智慧互聯時代，讓小米成為未來生活方式的引領者。

阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣，詳情看【下一頁】

「雙11」期間，小米奪全平台安卓手機銷量第一，而小米於智能手環、空氣淨化器、智能門鎖、路由器、智能家居等品類在全平台狂攬221項第一。電視品類包攬全平台銷量、銷額雙第一，其中，Redmi 98英寸智能電視銷量破紀錄。

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編輯：袁諾曦

香港股票 小米集團－W（01810） 疫情 經濟 新經濟 雷軍 阿里巴巴 天貓 智能家居 電視
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