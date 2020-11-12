【港龍結業】國泰接手香港飛高雄航班　11月21日復航

據台灣媒體報道，國泰航空(00293)將恢復香港-高雄的來回航班，11月21日及28日各推出一班航班來回香港及高雄，象徵服務南台灣旅客不間斷的精神。

受新冠肺炎疫情影響，國泰港龍航空自2月13日起，已停飛香港-高雄航線。國泰港龍航空在10月21日宣布停止營運，大部分航線交由母公司國泰航空及同系香港快運營運。

據報道，國泰航空台灣分公司今日公布，將視乎需求，先於11月21日及28日各推出一班航班，來回香港及高雄，使用機型為空中巴士A330-300。

香港飛往高雄的航班，在上午8時50從起飛，預計上午10時20分到高雄；高雄到香港航班則於11時20分從高雄起飛，中午12時55分到香港，旅客可於國泰航空官網或經由旅行社訂位。

目前國泰航空仍維持每周4班香港至台北航班。

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責任編輯：葉卓偉