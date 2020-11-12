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【滙豐股價】美銀唱好疫苗利好經濟復蘇　調升滙豐目標價12%

當炒股 11:58 2020/11/12

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美銀證券唱好疫苗有利經濟復蘇，並上調滙豐目標價至39.66元，升幅足有12%但滙豐始終未能衝破40元關。

輝瑞新冠疫苗消息利好，有券商立即上調滙豐HSBC （00005） 目標價近12%。滙豐連揚兩日後，今日股價開始回軟，今早高見39.7元再創逾1個月高後，股價轉跌。滙豐最新跌2.7%報38.2元，始終未能突破40元關。

疫苗研發有突破，利好傳統經濟股。券商美銀證券最新發報告指，輝瑞疫苗有效率高，變相減低2022年經濟疲弱的風險，遂下調滙豐撥備預測8%，形容撥備高峰已經過去。

美銀證券：滙豐本財年將分發每股0.12美元末期息

美銀證券又預期，滙豐2020年度將分派每股0.12美元股息。而2021年及2022年度，將估計會分發每股0.16美元及0.2美元股息。

此外，美元利率似乎有復蘇跡象，市場現時預期3年內會加息，雖然幅度較溫和但與早前預期的減息形成強烈對比，而且全球利率環境改善，意味低息或者更多周期性而非永久性。

因此，美銀證券最新將滙豐的目標價由35.42元，上調至39.66元，維持「中性」評級。展望未來，繼續要關注滙豐長遠且複雜的重組進程。

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編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 疫情 新冠肺炎疫情 經濟 減息 加息 滙豐控股（00005） 美元 目標價

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