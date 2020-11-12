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【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡

環球政治 12:02 2020/11/12

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【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡

美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登被指篤定當選。總統特朗普拒絕承認大選結果，繼而發起法律戰。資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，共和黨人害怕繼續支持特朗普，又指共和黨那邊的參議院同事不是「白癡」，但對特朗普的做法不敢多言。

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拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票【下一頁】

桑德斯周三（11日）促請共和黨參議員撐特朗普，因為他們多人就此保持沉默，甚至攻擊特朗普興訟。被問到對特朗普興訟的看法，桑德斯稱大選結果對特朗普而言「難以令人接受」，希拉莉當年也僅僅落敗，但接受了選舉結果。他續稱，特朗普現時所做的事，等同衝擊美國民主。

左翼的桑德斯在民主黨總統初選中，一度獲得不少民主黨人支持，拜登或招攬他加入內閣，以爭取左翼或進步派民主黨人支持。桑德斯指，如果拜登邀請他入閣，他會接受勞工部長一職，希望「盡一切努力保護這個正承受巨大壓力的美國勞工家庭」。

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責任編輯：鄧燕君

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