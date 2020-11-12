【Audi旗艦級SUV S-line系列】

Audi Q系列SUV， 集安全性、運動性、實用性與尖端技術於一身，提供無可比擬的駕乘體驗，盡顯奧迪的強悍科技實力。

Q8, Q7 行業領先豪華科技

Audi Q8 S-line 旗艦級運動SUV

強而有力的外型設計、注目硬朗的車身線條，還有高燈輔助系統及動態指揮功能的HD Matrix LED頭燈，前排座椅冷暖恆溫系統，quattro四輪驅動、四輪轉向系統及配備S-line包圍套件，將科技裝備和動態性能完美融合，任何時候都耀目亮眼。

Audi Q7 S-line豪華七座 SUV

七座SUV的Audi Q7結合豪華格調與日常實用性，寬敞的車廂負載量，可電動收摺的第三排座椅，加上Audi virtual cockpit數碼化儀表板，打造出豪華舒適的乘坐空間。為增強實用性，Q7更設有電動觸控開合第三排座椅令乘客出入便利自如，而360度虛擬鳥瞰式泊車系統，打造出零死角的駕駛環境。 其他標準裝備更包括quattro四輪驅動、四輪轉向系統及主動氣壓懸掛，無論市區行駛越野山路或停車場泊車，提供靈活、安全與舒適的駕乘體驗。 全新Q7採用了Audi的最新設計語言，整體風格更加時尚及充滿動感，相信再次為同級七座SUV定立了一個新標桿。



Audi Q5, Q3 設計實用，配備輕混合動力系统

Audi Q5 Design Line 全面升級配備

無論你喜歡以245匹6秒破百，或以quattro四驅系統駕馭風雨彎路，還是想安心舒適乘載一家大小出行，必定能滿足你對性能、實用、舒適與豪華造工的需求。 配合Mild-Hybrid輕混合動力系統 ，慳油屬同級之冠！5項升級配備 : 19吋輪圈、LED頭燈及尾動態指揮燈、12.3吋Virtual Cockpit、Apple CarPlay及Android Auto、前座跑車座椅及可前後及多角度調節後座，讓你以最優惠價格體驗豪華運動SUV魅力！

Audi Q3 S-line全能型家庭 SUV

擁有寬敞舒適而實用的車廂空間，同時兼備動感外觀，再加上 quattro 四驅、Mild hybrid 輕混合混合動力系統與一系列安全系統，具備動感活力外型及靈活多變的車廂空間，令自成一派的 Audi Q3 被譽為是最佳全能型家庭 SUV ，一次過滿足不同駕駛者的要求。

請即到奧迪香港旗艦陳列室體驗Audi車系的攝人魅力及連串購車禮遇，當中包括：

5年原廠保用承諾，同級信心首選，為車主帶來無憂的駕駛體驗和全面保障

特級 trade-in 計劃， 專業銷售顧問將即時為客人現有座駕提供即場報價， 過程快捷方便

2020年現貨優惠高達HK$100,000，查詢及預約「點對點上門試駕服務」: 2291 0000

奧迪香港旗艦陳列室

地址：香港太古城太古灣道12號地下

服務時間：星期一至日及公眾假期 上午9時至晚上8時

詳情：https://bit.ly/ADQET

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請向營業顧問查詢。



（資料由客戶提供）

