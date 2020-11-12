【展覽恢復】香港電腦通訊節復辦　明年1月21日舉行

▲ 「香港電腦通訊節」將延期至明年1月21至24日（星期四至日）舉行。

外界指，港人需要學習在疫下新常態中工作，並逐步重振經濟。「香港電腦通訊節」原定於今年8月21日至24日舉行，現時將延期至明年1月21日至24日（星期四至日）舉行。展覽的最後一天，更將延長一小時至晚上7時完結。

疫情肆虐至今已令部份中小企，因資金週轉不靈而結業。今次電腦節將重點推廣大量超值產品，以冀為業界帶來一線曙光，共渡難關。同時，為市民提供消費好去處。

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門票35元 最高送500元現金券購物

展覽票價35元，而凡1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士，均可免費入場。至於每位現場購票入場人士，將有機會獲贈價值10元至500元不等的現金消費券一張，憑券可在指定攤位消費，消費券更可以同時使用，換言之，二人入場獲得兩張券，都可在同一次消費內使用。

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場內因應疫情，設有一系列防疫措施，包括：

1.規定展商及參觀人士佩戴口罩

2.於會場設置紅外線體溫檢測站

3.於場內不同地點提供酒精搓手液

4.定時用消毒劑徹底清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈

5.加強清潔及消毒會場，包括參展商攤位、場內設施及洗手間

6.加強會場內的鮮風轉換效率

7.於場內不同地點提供酒精搓手液

8.於會場當眼位置增設衞生建議提示牌，並於展會網站發佈個人衞生貼士

責任編輯：馬意文