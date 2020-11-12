【幼稚園停課】幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課程14天　陳肇始：疫情令人憂慮涉多宗源頭不明個案

▲ 幼稚園及幼兒中心暫停面授課程14天，星期六起實行。

本地多間學校相繼爆發上呼吸道感染，食物及衞生局長陳肇始表示，截至今早9時半，共錄得171宗上呼吸道感染個案，1900人受到影響，當中六成與幼稚園及幼兒中心有關。教育局決定，幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂14天，本周六（14日）實施，意味幼稚園停課14天，至11月27日為止。陳肇始稱，若本港疫情趨於嚴峻，不排除停課日期會再延長。

另外，消息指，今日（12日）新增23宗確診，當中涉及至少6宗本地不明源頭個案，包括4名的士司機，為過去一個半月以來單日新高。

陳肇始在記者會上表示，幼兒自理能力較弱，但暫時未有發現新冠肺炎感染個案。若有幼兒受感染，很大機會傳染至老師及同學，導致廣泛群組出現，因此果斷決定停課，又呼籲家長及學童應盡早接種流感疫苗。

【記者會文字直播】

【14:33】記者會結束。

【14:32】王加慶指，爭取12月內可以將疫苗增發予私家醫生。

【14:30】社會福利署代表表示，過去有對幼稚園提供支援，一直與幼稚園業界保持緊密溝通。

【14:29】有記者關注為何幼稚園學生有接種疫苗仍然爆發大規模感染，王加慶指今年的接種率與去年其實差不多，鼓勵更多學生接種流感疫苗，形容是非常緊要。

【14:27】受影響的小朋友中，部分已安排在醫療中心交樣本，但暫未見到有與新型冠狀病毒相關的個案，均是過濾性病毒

【14:26】陳肇始：現時的爆發暫時以幼稚園及幼兒中心為多，而且小朋友的接觸較多，因此整體風險較小學為高，所以先暫停幼稚園的面授課程

【14:24】幼稚園的情況較幼兒中心好，因為幼稚園的學童年紀較長，而且學童分布於不同班房，所以爆發僅限於同班同學，政府會繼續密切監察有關情況，若本港疫情趨於嚴峻，不排除會延長停課日期

【14:22】目前的上呼道感染個案，均與新冠肺炎無關，但幼稚園及幼兒中心的學童均十分年幼，因此擔心有關情況，決定停止面授課堂

【14:20】社會福利處：若部分家庭有特別需要，可與中心聯絡，提供特別服務

【14:18】教育局首席助理秘書長蘇婉儀：希望可行情況下盡快暫停面授課堂，已向學校發出指引，告以學校如何處理

【14:16】對於目前疫情是憂慮，因為涉及多名的士司機及復康巴士司機，一方面看到幼稚園及小學，幼稚園佔整體爆發的六成，其他都會密切監察，但並非關閉學校，衛生防護中心已進行了一連串工作，如已向學校發出指引，在本地疫情不穩定下，因此果斷停課

【14:14】暫停回校上課是合適及有需要的事，會一直監察停課

【14:12】所有學生及幼稚園都會派樽，讓他們留樣本作檢查，若不懂如何留樣本，可請家長到急症室

【14:10】幼稚園、小學及中學，一直都有監察，但擔心小朋友的行為及自理能力，即使戴了口罩，也有一些時間難以確保流感不會傳播

【14:09】陳肇始：現時是冬季，市民應做好個人衛生，同時要接種流感疫苗，若有呼吸道病徵，宜看醫生及不要上班

【14:07】陳肇始：提供特定群組檢測，建議老師進行檢測

【14:06】陳肇始：建議家長減少幼童戶外活動，同時若幼童有咳嗽等病徵，不要上課。

【14:04】幼兒自理能力較弱，但暫時未有發現新冠肺炎感染個案。若有幼兒受感染，很大機會傳染至老師及同學，導致廣泛群組出現，因此考慮一籃子因素後，所有幼稚園及幼兒中心，由本周六開始，暫停14天，至27日為止。

【14:01】截至今早9時半，共錄得171宗上呼吸道感染個案，1900人受到影響。

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