  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[大行點睇] 富瑞推薦7隻消費股 料受惠於輝瑞疫苗推出

股樓投資 12:59 2020/11/12

分享：

美國有藥廠研發有效率達90%的新冠肺炎疫苗，富瑞發表報告指，消息已令各地早前受疫情影响的股份上漲。本港股市方面，富瑞看好7隻消費相關股，可受惠這消息。

【大行點睇】花旗維持恒指一年目標28414點 同時推薦12隻中資股  詳情請看[下一頁]

【騰訊700】 虎牙鬥魚利潤齊升 平均月活躍用戶接近2億  詳情請看[下一頁]

富瑞看好7大消費股一覽:

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

富瑞相信，疫苗測試的突破可加快全球旅遊復甦，內地亦可能因此重開關口，令內地旅客回流。而社交距離措施的放寬，多個零售和餐飲店的收益亦會反彈。

但富瑞同時指出，雖然香港零售市場很可能會從疫情中恢復，但本港的結構性問題仍然是長期隱患。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

　　　

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【宏觀中國】雙11銷量有幾多水分？　直播帶貨退款率竟達九成

下一篇文章

【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬