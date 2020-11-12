[大行點睇] 富瑞推薦7隻消費股 料受惠於輝瑞疫苗推出

美國有藥廠研發有效率達90%的新冠肺炎疫苗，富瑞發表報告指，消息已令各地早前受疫情影响的股份上漲。本港股市方面，富瑞看好7隻消費相關股，可受惠這消息。

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富瑞看好7大消費股一覽:

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富瑞相信，疫苗測試的突破可加快全球旅遊復甦，內地亦可能因此重開關口，令內地旅客回流。而社交距離措施的放寬，多個零售和餐飲店的收益亦會反彈。

但富瑞同時指出，雖然香港零售市場很可能會從疫情中恢復，但本港的結構性問題仍然是長期隱患。

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