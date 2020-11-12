▲ 【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」

美國大選結果尚有爭議，但民主黨總統候選人拜登已宣布勝出美國大選，並公布防疫小組名單。拜登的防疫顧問卻被美媒揭發，曾發表驚人言論指「人不值得活超過75歲」。而令人尷尬的時，拜登今年即將78歲。

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拜登防疫顧問伊曼紐爾（Zeke Emanuel）在2014年曾撰寫一篇文章，名為「為何我希望在75歲時死去」（Why I Hope to Die at 75）。

伊曼紐爾指：

「但是，自1960年以來，延長人類的壽命，主要是通過延長60歲以上人群的壽命來實現的。我們正在延長長者的壽命，而不是拯救更多的年輕人。」

「確實，與50年前的同齡人相比，如今的行動不便的長者較少、而行動自如的長者亦變多；但在近幾十年，人類平均壽命增加之際，殘疾人士亦有所增加，並沒有減少。」

伊曼紐爾的言論令不少人感到震驚。共和黨參議員科頓（Tom Cotton）指，拜登的抗疫小組其中一名成員曾寫道「人不值得活超過75歲」，他亦是一名支持鎖國的人士，而美國人卻希望國家開放，亦不喜歡這種「扮演上帝且令人毛骨悚然」的生物倫理學家。

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責任編輯：林嘉莉