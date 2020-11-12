  • 24°C
香港時間 : 20201112日 (四) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」

環球政治 11:31 2020/11/12

分享：

【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」

美國大選結果尚有爭議，但民主黨總統候選人拜登已宣布勝出美國大選，並公布防疫小組名單。拜登的防疫顧問卻被美媒揭發，曾發表驚人言論指「人不值得活超過75歲」。而令人尷尬的時，拜登今年即將78歲。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

拜登防疫顧問伊曼紐爾（Zeke Emanuel）在2014年曾撰寫一篇文章，名為「為何我希望在75歲時死去」（Why I Hope to Die at 75）。

伊曼紐爾指：

「但是，自1960年以來，延長人類的壽命，主要是通過延長60歲以上人群的壽命來實現的。我們正在延長長者的壽命，而不是拯救更多的年輕人。」

「確實，與50年前的同齡人相比，如今的行動不便的長者較少、而行動自如的長者亦變多；但在近幾十年，人類平均壽命增加之際，殘疾人士亦有所增加，並沒有減少。」

伊曼紐爾的言論令不少人感到震驚。共和黨參議員科頓（Tom Cotton）指，拜登的抗疫小組其中一名成員曾寫道「人不值得活超過75歲」，他亦是一名支持鎖國的人士，而美國人卻希望國家開放，亦不喜歡這種「扮演上帝且令人毛骨悚然」的生物倫理學家。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
今日
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？
2020/11/11
【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？
【美國大選】梅拉尼婭與拜登妻子政見不同 但穿搭風格相似（多圖）
2020/11/11
【美國大選】梅拉尼婭與拜登妻子政見不同 但穿搭風格相似（多圖）
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
2020/11/11
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
【美國大選】日本熊本縣都有「拜登」想請「真‧拜登」食菜
2020/11/11
【美國大選】日本熊本縣都有「拜登」想請「真‧拜登」食菜
選舉 總統大選 拜登 美國

上一篇文章

【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【美國大選】約翰遜賀文暗藏特朗普名字 首相府：技術錯誤
【美國大選】伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統
【美國大選】伊萬卡據報勸父親認輸 恐特朗普阻其未來選總統
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間11:00）
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）