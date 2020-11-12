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【騰訊700】反壟斷政策對騰訊影響有限 中信証券料開放後或帶動微信發展

股樓投資 13:46 2020/11/12

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中信証券發表研究報告指，日前內地市監局發布的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》對騰訊（00700）的影響有限，並認為公司基本面良好，有望繼續穩定發展，因此維持其「買入」評級及目標價650元。


中信表示，現時騰訊旗下的通訊軟件微信禁止用戶在應用程式內分享淘寶和抖音等競爭平台鏈接的行為，或已構成《反壟斷指南》中的拒絕交易（在平台規則、算法、技術、流量分配等方面設置障礙，使交易相對人難以開展交易）。


【騰訊700】 虎牙鬥魚利潤齊升 平均月活躍用戶接近2億  詳情請看[下一頁]

但該行認為，如日後微信解除對競爭平台的鏈接封鎖後對其影響仍然有限。現時，其競爭平台抖音的規模已足以與微信抗衡，因此難以由微信獲取新流量，而且字節跳動更想將社交關係鏈帶入抖音平台。而微信如開放抖音分享，更可藉抖音短視頻提升其內容的豐富度。如果將阿里巴巴（09988）的淘寶平台接入微信小程序體系，料可分流淘寶平台流量，並帶動騰訊內的交易生態發展，所以該行認為微信解封後所帶來的負面影響有限。

【中國疫苗】國藥疫苗進展良好 強調會跟足程序研發確保安全  詳情請看[下一頁]

該行續指，騰訊的廣告、金融業務的規模尚未達市場支配地位，所以料不受《反壟斷指南》影響；而遊戲則是產品單體而非平台，並不適用於《反壟斷指南》。

騰訊於昨日急跌逾7%後，今日股價回升5.4%，現報581元，成交額達118.8億元。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700）

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