【蝕錢落車】日出康城新盤入伙數月　連錄撻大訂　買家有何共通點？

樓市兩極，市場錄新高成交之際，部分買家更選擇撻訂，更有入伙後數月的新盤撻大訂，由開心上車做業主，變成蝕錢落車的慘劇。成交紀錄冊顯示，會德豐地產日出康城Malibu連錄4宗撻大訂，買家都用建築期付款。事實上，該盤上月也連錄6宗撻大訂，買家都是用建築期付款。

成交紀錄冊顯示，撻訂單位為1A座67樓D室、2A座36樓A室、2A座57樓D室、3B座67樓D室，均於2018年買入，成交價由684.9萬元起，至最貴1,123.6萬元，但買家於周二（10日）齊齊撻訂，料遭發展商沒收樓價10%之訂金。值得留意的是，買家全用建築期付款。所謂建築期付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，到物業臨近落成時，才申請按揭，若期間樓價大跌，有可能估價不足，買家需另籌資金，以完成交易。

【欲哭無淚】全是建築期付款出事 日出康城Malibu連錄6宗撻大訂【下一頁】

有市場人士指，2018年樓市交投氣氛更盛，每當有大型新盤登場，即出現「你有你撻，我有我搶」的情況，財力不足買家或受現場賣樓氣氛影響，倉卒下決定置業，未有計好數，直至要付樓價餘額時，才發現未能上會。

以上4伙撻訂單位將會重售，其中兩伙沒有加價，折實價與對上成交價一樣。不過，3B座67樓D室、2A座36樓A室，則加價重推，前者加價4.5%，後者則加價4%，於本周日（15日）發售。

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