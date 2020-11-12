【宏觀中國】割價補貼求套現　房企雙11賣樓最平打五折

今年「雙11」房企在綫上促銷的聲勢浩大，碧桂園（02007）、融創中國（01918）、恒大（03333）及萬科（02202）等企業，均有參與「雙11」活動，補貼達到五至七折。

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無他，受疫情影響，今年來的銷售進度距離原定的銷售目標尚有一段距離，加上在「三條紅綫」的壓力下，高負債的房企不得不以降價、補貼等手段，加快出清庫存和現金回籠。

根據32家房企公布的10月份營運數據，平均目標達成率82%，但同業之間的差異不少，有17家房企的目標達成率低於80%，兩家低於70%。

其中，蘇寧易購與100多家房產品牌推出百億元補貼，甚至有超過500套特價房補貼五至七折。另外，房企在貝殼平台也拿出超過100萬套優惠房源，五至九折超過1萬套。

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據報道，有些在深圳、成都、杭州等城市的樓盤，六折開賣，最大補貼額多達140萬元人民幣。在上海及周邊的城市，單套房源的降價幅度由10萬元至60多萬元人民幣不等。

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記者：林衛