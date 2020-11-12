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【教育股】教育部對合法規關聯交易持開放態度　教育股大漲天立教育升3成

當炒股 11:23 2020/11/12

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【教育股】教育部對合法規關聯交易持開放態度　教育股大漲天立教育升3成

內地教育部早前指《民辦教育促進法》，非營利性民辦學校的舉辦者不得取得辦學收益，學校的辦學結餘全部用於辦學。但教育部日前回應指，為保障非營利性民辦學校舉辦者權益，對合法合規的關聯交易持開放態度。教育股今日大漲，天立教育 （01773） 曾升約33%，高見7.99元，現升30.1%，報7.88元，成交額2.07億元。

另外，成實外教育 （01565） 升21%，現報2.46元；希望教育 （01765） 升18.5%，報2.24元；新高教 （02001） 升13.2%，報4.79元、銀杏教育 （01851） 升19%，最新報1.94元、宇華教育 （06169） 升15%，報7元；睿見教育 （06068） 升19.8%，報3.39元。

教育部回應指，為保障非營利性民辦學校舉辦者權益，對合法合規的關聯交易持開放態度。前提是關聯教育要「公開、公平、公允，合理定價」，令之前市場因政策趨嚴而致下跌的義務教育板塊釋除疑慮。 　　

教育部正會同國家發展改革委、財政部等部門研究出台《關於進一步加強和規範教育收費管理的意見》，並指各地應加快制定並落實普惠性民辦幼兒園財政補助標準，落實義務教育階段民辦學校生均公用經費補助，更將繼續會同財政部和國家發展改革委，進一步加大對學前教育相關資金投入力度，支持各地合理制定普惠性幼兒園財政支持政策。同時，督促、指導各地統籌中央資金和自有財力，優化經費支出結構，加大對普惠性幼兒園的支持力度，推動學前教育普及普惠發展。

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編輯：吳敏芳

香港股票 幼兒園 宇華教育（06169） 睿見教育（06068） 教育股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 成實外教育（01565） 銀杏教育（01851） 天立教育（01773） 希望教育（01765）

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