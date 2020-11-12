【中芯股價】中芯國際下修今季收入指引　美國出口管制影響8/12吋先進製程技術

▲ 中芯國際下修第四季收入指引。

中芯國際 （00981） 績後股價大漲逾3%，最新報價23.2元，升3.34%，成交8.18億元。首席財務官高永崗在業績電話會議上表示，第四季收入指引按季減少10%至12%，按年增長15%，下調指引的主因是出貨量下降、其他業務收入減少。毛利率介乎16%至18%，由於其他業務收入按季下降、折舊上升、產能利用率有所下降。另外，參考行業慣例，公司將從本季度開始不再提供非國際財務報告準則（Non-IFRS）的營運開支及盈利指引。

聯合首席執行官梁孟松強調，中芯國際服務於民用企業，第二代先進工藝技術n+1擴產步伐較為穩健，針對可能被美國出口管制影響到的設備，會與供應商積極商量的解決方案。

他提到美國出口管制對公司的影響可控，主要反映在資本開支方面，由於今季及明年首季部分設備出貨延遲，上游材料供應及客戶需求短期受影響。

另一位聯合首席執行趙海軍補充，美國出口管制或影響8/12吋先進製程技術。目前中芯國際14納米產能利用率較低，從經濟效益角度考慮，公司沒有考慮將14納米產能至生產其他產品，公司正在積極開發其他客戶，目前有數十個客戶正在穩步提量中。

梁孟松指，中芯國際是國際性的代工公司，公司的產能部件或技術並不是針對單一客戶制定，而是廣泛應用於多個領域，包括手機、中低端的消費電子、汽車、AI等，客戶提高需求量要一段時間，預計未來2至3個季度，公司計劃1萬至1.5萬粒晶片的產能將會被消化。

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編輯：陳華