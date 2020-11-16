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和諧汽車遭沽空機構Bonitas狙擊、批股份「毫無價值」　和諧汽車回購241萬股涉資824萬元

當炒股 12:44 2020/11/16

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和諧汽車遭沽空機構Bonitas狙擊。

沽空機構Bonitas最新針對和諧汽車 （03836） 發沽空報告，指控其主席從和諧汽車竊取10億元人民幣，並涉嫌偽造虛假的現金流，批評股份「毫無價值」。和諧汽車發澄清公布，指報告有關集團的指控毫無根據，公司否認該報告內針對公司的所有指控。

另外，和諧汽車今日（16）發公告指，於11月13日以每股3.42元回購240.95萬股，相當於購回前已發行股本約0.15%，涉資824.5萬元。

截至中午收市，和諧汽車股價報3.44元，未有變幅，成交1161萬元。

和諧汽車表示，該報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整的聲明及毫無根據的指控以及不負責任的揣測。和諧汽車重申集團業務發展穩定，管理層對公司的前景抱有信心。公司將一如既往努力地為股東帶來最大回報。同時，公司正諮詢其法律顧問，並保留採取法律行動之權利。

Bonitas報告指出，和諧汽車主席馮長革涉欺騙投資者，以及偽造和諧汽車的財務狀況。Bonitas質疑馮長革從集團竊取10億元人民幣，同時藉虛構的股份銷售製造不實的現金流狀況，同時透過未合併子公司運營費用及未對沖投資損失以偽造虛假的盈利。

（第二版：增加回購公告）

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