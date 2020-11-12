【中國疫苗】國藥疫苗進展良好 強調會跟足程序研發確保安全

內地傳媒報導，國藥控股 （01099） 母公司國藥集團，現時研發的中國生物新冠疫苗三期臨床，正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家進行，並已進入最後衝刺階段，接受試驗的志願者超過5萬人，覆蓋125個國藉，國藥集團更指各項試驗數據結果均優於預期。國藥集團又指，會按照程序進行研發，不會省略任何一個步驟，確保疫苗的安全性。

早前美國藥廠輝瑞研發的疫苗取得滿意成果，然而另一間中國企業科興生物研發的新冠疫苗，早前有試驗者死亡而被巴西叫停，不過查明是試驗者是自殺後，巴西已恢復批准科興生物研發的新冠疫苗第三期臨床。

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