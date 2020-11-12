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【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票

環球政治 10:54 2020/11/12

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美國大選結果尚有爭議，在搖擺州佐治亞州（16張選舉人票），民主黨總統候選人拜登僅領先美國總統特朗普0.3百分點。佐治亞州州務卿宣布，由於拜登與特朗普的得票差距太少，會在佐治亞州所有縣用人手重新點票，爭取在下周五（20日）完成所有重新點票工作。

根據美國全國廣播公司數據，拜登在佐治亞州得票247萬、特朗普則得245.7萬。在得票率方面，拜登得票率為49.5%，特朗普則為49.2%。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

美國佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）指，相信重新點票不會影響佐治亞州的點票結果，因他對負責點票用的點票機有信心，相信已反映準確的結果。

不過，拉芬斯伯格亦指，重新點票可有助建立公眾對選舉結果的信心，又形容這將是個沉重的負擔，但我會與各州合作，以便及時完成重新點票的工作。

佐治亞州設重點選票機制，如候選人票數差距相差少於0.5個百分點，候選人可自行提出重新點票。

據美國多間主流媒體推算，拜登料贏得賓夕凡尼亞，故拜登已超越270張選舉人票的當選門檻，即使不在佐治亞州取勝，也不會影響結果。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

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