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【大行報告】高盛料MSCI中國明年回報15%　精選17隻「十四五」受惠股

股樓投資 16:12 2020/11/12

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高盛發表中國股票策略報告，預期內地企業盈利在明、後年回復高增長，分別達20%及15%，看好中資股表現，MSCI中國及滬深300指數明年潛在回報率可達15%，推薦17隻在港上市的「十四五」計劃概念股，另加10隻在美國上市中概股。

【大行點睇】高盛精選9隻內需股領袖　港股佔當中8隻 詳情請按【見下頁

高盛建議投資者可增持A股及H股，並提供4大主題，分別是「十四五」規劃受惠股、內需龍頭股、最先受惠經濟復甦股及新基建概念股。

高盛推介「十四五」受惠股及2021年估值

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該行並推薦共27隻「十四五」受惠股，分別有17隻本港上市及10隻美國上市中概股。中概股分別為阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）、百度（美：BIDU）、網易（美：NTES）、拼多多（美：PDD）、好未來教育（TAL）、百勝中國（美：YUMC）、中通快遞（美：ZTO）、萬國數據（美：GDS）及華住（美：HTHT）

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報告指出，隨著新冠疫苗快將推出，內地經濟持續復甦，明年GDP增長料大幅反彈至7.5%，加上中美關係有望趨向緩和及可預測性提高，看好內地股市及中資股造好。給予MSCI中國明年目標為125點（現為105點），及滬深300指數目標5600點（現為4904點），即最新潛在升幅分別19%及14%。

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記者：李兆明

 

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