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【ATMXJ】港科技股隨美股反彈　騰訊放榜前升逾4%、京東升近8%

新經濟追蹤 16:54 2020/11/12

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港科技股隨美股反彈　騰訊升逾半成、美團升逾8%

美股科技股昨夜回穩， 蘋果及亞馬遜大升3%，納指收市升2%。港股方面，ATMXJ近日急跌後，今日見反彈。今日放榜的騰訊 （00700） 曾反彈逾6%，盤中高見586元，惟其後升幅收窄，全日收報577元，升4.7%，成交額186.8億元。

美團 （03690） 曾彈近一成，高見298元，全日收286.8元，升5.8%。

小米 （01810） 今年11月1日至11月11日全平台銷售額達143億元人民幣，創新高；股價升3.6%，報23.25元，成交額33億元。京東 （09618） 全日升7.7%，報323元，成交額34.4億元。阿里巴巴 （09988） 全日升1.9%，報253元，是ATMXJ 中升幅最少。

ATMX高急回，邊隻最傷？【下一頁】

科技股昨日急跌，北水卻逆市勁掃貨，騰訊與美團兩股，昨日（11日）合共錄得接近105.5億元淨買盤。 根據港股通數據，騰訊昨日淨買盤高達67.6億元，美團則錄37.9億元。

北水逆市掃貨【下一頁】

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編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）

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