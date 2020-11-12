▲ 分裂的美國政府會否令風險資產受難？

美國大選一直是市場的焦點，總統職位和參議院控制權最終花落誰家？歷時數天的點票到本週初終於有了初步結果。民主黨的拜登在取得270票的最低當選門檻後宣佈成為美國第46屆美國總統，將於來年1月20日登上總統寶座。而參議院方面，雖然整個大選的點票尚未完成，但在共和黨強勁的表現下，相信最終能得到多數席位，令美國出現分裂的政府。兩黨在選舉期間已經充分地顯示出其意識型態的巨大分歧，因此，我們亦不預期在大選完結後兩黨會有重大轉變而出現兩黨制。

分裂的政府對風險資產意味著什麼？可能「分裂」二字對一般人來説是較為負面的，但根據歷史數據，「分裂」卻有利資產市場。自1968年以來，標準普爾500指數在美國政府分裂期間平均錄得66%的回報，而我們認為今次亦不例外。主要原因有三。第一，聯儲局的支持：雖然聯儲局在最近的會議聲明上呼籲政府以擴大財政支出去支持經濟，但我們認為聯儲局仍會繼續維持寬鬆的貨幣政策來支持經濟復甦。第二，貿易戰緊張局勢緩和：從拜登的發言中可見他偏向多邊主義，在他上任後將有機會重新建立外交關係，預計與中國的貿易緊張局勢將會得到舒緩，有利風險資產走勢。第三，宏觀和企業動能反彈：雖然新冠肺炎疫情在美國的情況仍然嚴重，但最新的經濟數據顯示宏觀和企業動能持續復甦，10月份的非農就業職位新增63.8萬，勝於市場預期，而10月份失業率亦回落至6.9%。因此，除非美國疫情嚴峻到需要再次推出全面的經濟封鎖，否則我們預計復甦將持續下去。

分裂的美國政府可能是意味着拜登在未來幾年在推行政策時沒能如「藍潮」般順暢，但兩黨最終的目標均是以自己的支持者——美國人為依歸。以數據和現時的情況看來，即使是分裂的政府，風險資產亦受支持。