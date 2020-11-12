【美國大選結果】喬治亞州將以人手重新點票　料下周五可完成

大選之後，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（11）首次公開露面，紀念退伍軍人節。雖然大多數主流媒體以及國外領導人已經認定民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將成為下一個美國總統，但特朗普仍拒絕承認落選。

【美國大選結果】特朗普拒絕承認敗選 拜登：情況「尷尬」【下一頁】

美國總統大選點票仍在持續進行中， 美國佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周三宣布，由於二人票數差距太小，拜登僅僅領先特朗普1.4萬票，因此當地將以人手重新點票，預計到下周五（20日）可完成重新點票。

喬治亞州擁有16張選舉人票，以外媒推算，拜登現時擁有290張選舉人票，再加上拜登宣布贏得賓夕凡尼亞州後，已超越270張選舉人票，因此即使喬治亞州戰情有變，亦不影響拜登勝出。

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編輯：李勝男