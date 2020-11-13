【TikTok拆骨】TikTok暫逃過一劫　避特朗普兩項禁令 （第二版）

▲ 特朗普政府此前要求字節跳動在本周四（12）前出售美國資產。

美國總統特朗普此前簽署行政命令，要求周四（12日）起禁止美國互聯網運營商為TikTok提供服務，意味TikTok將在美國被完全禁止使用；特朗普亦下令，要求TikTok母企在90天內剝離TikTok，禁令的到期日同樣是周四。限期已經屆滿，然而多得法庭裁決，TikTok暫時逃過一劫。

周二入稟要求延期出售

外電報道，字節跳動已在本周二入稟聯邦上訴法庭， 要求押後美國總統特朗普要求字節跳動出售TikTok限期的行政命令。TikTok指，美國政府對於其最近作出的達成妥協以避

免業務被強迫出售的種種努力尚未作出回應。在延緩相關限期方面有否進展目前還不清楚。

入稟狀指，字節跳動並無獲得30日延期許可，特朗普政府亦無就針對公司提出的解決方案作明確決定， 而強迫TikTok進行交易的決定，隨意及反覆無常，因此尋求法庭介入。法院要求其以12月14日為限提交相關文件。

字節跳動此前和沃爾瑪（Walmart）以及甲骨文（Oracle）達成收購協議。字節跳動要求延長出售資產期限30日，以便確定收購條款，但目前未獲准延長期限，於公司決定入稟法院。

暫避下架禁令【下一頁】

外交部發言人汪文斌今天（13日）下午表示，中方反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量無理打壓外國企業，並希望美方遵守國際經貿規則，為各國企業提供開放、公平、公平和非歧視的營商環境。

（第二版新增﹕中國外交部回應）

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