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【TikTok拆骨】字節跳動就華府要求公司出售美國業務提新方案 （第二版）

股市 17:11 2020/11/13

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特朗普政府此前要求字節跳動在本周四（12）前出售美國資產。

外電報道，TikTok的母公司字節跳動就特朗普政府要求公司出售美國業務， 向美方提出新建議，包括容許TikTok完全由美國投資者擁有及審核內容。

字節跳動已在本周二入稟聯邦上訴法庭， 要求押後美國總統特朗普要求字節跳動出售TikTok限期的行政命令。特朗普政府此前要求字節跳動在本周四（12）前出售美國資產。

入稟狀指， 字節跳動並無獲得30日延期許可， 特朗普政府亦無就針對公司提出的解決方案作明確決定， 而強迫TikTok進行交易的決定， 隨意及反覆無常， 因此尋求法庭介入。

字節跳動此前和沃爾瑪（Walmart）以及甲骨文（Oracle）達成收購協議。字節跳動要求延長出售資產期限30日，以便確定收購條款，但目前未獲准延長期限，於公司決定入稟法院。

外交部發言人汪文斌今天（13日）下午表示，中方反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量無理打壓外國企業，並希望美方遵守國際經貿規則，為各國企業提供開放、公平、公平和非歧視的營商環境。

（第二版新增﹕中國外交部回應）

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